В Бурятии устанавливаются обстоятельства получения травм детьми в автобусе

Из 12 пассажиров междугородней маршрутки, попавшей накануне в ДТП в Бурятии, 11 получили травмы различной тяжести, ушибы, переломы, рваные раны. Среди пассажиров микроавтобуса находилось четверо детей в возрасте 14 лет, двое – два года и один восьми лет, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.По предварительным данным утром 26 июня на автодороге Р-258 «Байкал» вблизи села Хонхолой водитель грузового автомобиля марки «Митсубиси Фусо» выехал на встречную полосу и совершил столкновение с рейсовым микроавтобусом «Фиат Дукато», следовавшим по маршруту из села Красный Чикой Забайкальского края в Улан-Удэ. В результате происшествия два водителя автомобилей и пассажиры автобуса доставлены в медицинские учреждения Мухоршибирского района и Улан-Удэ.У одного двухлетнего ребенка диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, рвано-ушибленные раны головы и левой кисти, у детей 14 лет и 8 лет - ушибы мягких тканей лица, другой двухлетний ребенок находится на амбулаторном лечении. Проводится доследственная проверка.Будет проверено соблюдение правил перевозки пассажиров в автобусе междугороднего сообщения. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение.Прокуратура республики взяла на контроль проведение процессуальной проверки по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего вблизи села Хонхолой Мухоршибирского района.Территориальным центром медицины катастроф проведена успешная транспортировка троих пострадавших в РКБ им Н.А. Семашко. Двое госпитализированы в отделение реанимации. Еще одна пациентка находится в отделении травматологии. В Мухоршибирской ЦРБ - на лечении два пациента, проведены телеконсультации с ведущими специалистами. В ДРКБ госпитализирован в отделение травматологии один ребенок, состояние стабильное, сообщили в минздраве республики.Фото: buryatia.sledcom.ru