Жители Улан-Удэ проводят жертвоприношения ради повышения по службе

- На запах падали приходят стаи бездомных собак и даже волки. В прошлом году я как-то возвращался домой и заметил трех волков - они, наевшись мяса, убегали в лес. Верхняя Березовка, Баргузинский тракт – это тайга. Здесь и так порой выходят медвежата, а на запах разлагающейся туши вполне может прийти взрослый медведь. Он свою падаль охраняет очень хорошо и может напасть. По факту это привада (приманивание, прикармливание хищника. – Прим. автора) для медведя. Создается опасность для всех проживающих рядом и проезжающих мимо участка людей, кто живет по улице Парк-отель. Соседи боятся выходить за ограду – в любое время может прийти дикая лиса, зараженная бешенством, волки, медведи, рыси, - возмущается горожанин.





- В каждом районе республики шаманы специализируются на чем-то своем. Обряды с черными баранами часто проводились в Тунке. В Баргузинском районе принято делать подношения кузнечным божествам – дархан тэнгэри, - отмечает Оксана Ким.





В редакцию «Номер один» обратились жители улицы Парк-отель, что на Верхней Березовке. Поляну возле дороги, ведущей к их домам, облюбовали неизвестные для совершения обрядов. Недавно там принесли в жертву черного барана. До этого там же зарезали козла. И, судя по останкам, найденным на жуткой поляне, это не первые случаи приношения в жертву животных.Как сообщил корреспонденту «Номер один» местный житель, уже в течение трех лет ему и соседям досаждают граждане, собирающиеся на полянке в лесу. Там они разделывают животных, преимущественно баранов и козлов. Тушу животного закрепляют на перекладину, прибитую к двум соснам, а потроха бросают рядом.Корреспонденты «Номер один» после рассказа о жертвоприношениях решили осмотреть место. Территория, где совершаются обряды, действительно расположена рядом с дорогой, ведущей к улице Парк-отель. Жилые дома находятся прямо в лесу, соответственно, и дорога к ним ведет через лес. По правой стороне, в метрах 15 от дороги, и находится то самое «жертвенное» место.На шесте головой вниз подвешена туша черного барана. Она облеплена мухами и другими насекомыми, издает ужасный запах. На деревьях прибит шест с бараном, повязаны хадаки. Рядом валяются клочки его шерсти, высохшие остатки потрохов, истлевшие шкуры неизвестных животных (возможно, собак). Также территория захламлена мусором: истлевшими хадаками, пластиковыми и стеклянными бутылками, пакетами, тряпками, обертками конфет. Нам стали вполне понятны эмоции и чувства людей, которые каждый день видят такое зрелище и дышат запахом падали.За разъяснениями цели обряда, а также о том, как правильно их проводить, мы обратились к пресс-секретарю шаманского центра «Тэнгэри» шаманке Оксане Ким. Отметим сразу, к проведению обрядов на Верхней Березовке шаманы «Тэнгэри» не имеют отношения.- Данное угощение обычно делается хозяину подземного мира – Эрлик-хану. Этот обряд предполагает развешивание на деревьях внутренностей черного барашка, проводится он для повышения по службе, повышения статуса, - пояснила Оксана Ким.Шаманка отметила, что в «Тэнгэри» подобные обряды не проводятся.Шаманы «Тэнгэри» все обряды проводят на территории своего центра.- Территория у нас юридически разрешена для проведения обрядов. По лесам мы не ходим. После проведения обряда шкуры, отходы утилизируются – закапываются либо сжигаются на костре, - говорит шаманка.Сжигание – это, по словам Оксаны, способ доставки молитвы духам. Когда туша животного сгорает, оно становится нематериальным, превращается в дым, который вместе с молитвами возносится к божествам. Таким образом шаманы отдают жертву в тонкий мир. Духи питаются молитвами и запахом подношений.- После наших обрядов территория остается чистой. Если мы проводим обряд на природе, также все забираем. Некоторые шаманы действительно нарушают покой людей, которые после их ритуалов испытывают дискомфорт. Шаману, проводившему обряд с черным бараном, следовало отойти в лес поглубже, подальше от посторонних глаз, - высказывает свое мнение Оксана Ким.Житель Верхней Березовки, обратившийся в «Номер один», также сообщил, что в течение лета 2021 года жертвоприношения совершались несколько раз.- В прошлом году на протяжении всего лета у нас подвешивали туши белых козлов раза четыре. Потом пошли бараны. Этих козлов никто не убирал – их просто обгладывали животные: собаки и волки, - говорит мужчина.Горожанин говорит, что проведение обрядов в этом месте ему порядком надоело.- Такое поведение просто недопустимо - на глазах у людей вешать туши животных. Жертвоприношения делаются подальше от людских глаз. Что мешало проехать подальше? Все это вызывает недоумение, раздражение и негативные эмоции. Я обращался в полицию, службу «112», но никаких конкретных действий не предпринято, - сообщил горожанин.«Номер один» обратился за комментариями в администрацию города. В комитете городского хозяйства нам сообщили, что тушу барана уберут в ближайшее время (в течение дня обращения). Труп животного уберет ООО «Ананда», занимающееся вывозом биологических отходов.Также в день нашего обращения за комментарием сотрудники Городского лесничества выехали на обследование местности. В указанном нами месте они обнаружили мусор.- В ближайшее время лесники расчистят поляну и приведут ее в порядок. МБУ «Городское лесничество» обращается к горожанам с просьбой беречь лес. Нарушение правил санитарной безопасности в лесах влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1 000 рублей, на должностных лиц – от 1 000 до 2 000 рублей, на юридических - от 10 000 до 20 000 рублей, - сообщили нам в комитете городского хозяйства Улан-Удэ.Фото: «Номер один»