Общество 21.07.2022 в 07:00
Корпорация «Туризм.РФ» купит 49% в комплексе «Грин Флоу Байкал» в Бурятии
ФАС согласовала покупку корпорацией долей в уставном капитале компании, строящей одноименный туркомплекс
Текст: Номер один
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала ходатайство корпорации «Туризм.РФ» о приобретении 49% долей в уставном капитале ООО «Грин Флоу Байкал», занимающегося строительством одноименного туристического комплекса в особой экономической зоне «Байкальская гавань» в Бурятии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу антимонопольного ведомства.
«Корпорация («Туризм.РФ») реализует инвестиционные проекты в сфере туризма. По мнению службы, приобретение ею этой доли путем внесения денежных средств в уставный капитал туристического проекта не окажет негативного влияния на состояние конкуренции на рынке предоставления гостиничных услуг», - говорится в релизе пресс-службы ФАС.
Как сообщал «Номер один», экспертный совет особой турзоны «Байкальская гавань» рассмотрел бизнес-план проекта строительства отеля Green Flow Baikal на участке «Турка» и принял решение его поддержать еще в 2019 году. Соглашение по проекту предполагает общий объем инвестиций в 871,2 млн рублей. Проект предусматривает строительство отеля уровня «четыре звезды». Отель будет представлять собой развитие принципов, заложенных в концепции отеля Green Flow, успешно работающего на курорте Роза Хутор в Сочи. Объект будет полностью обеспечен инженерной инфраструктурой ОЭЗ «Байкальская гавань».
Green Flow Baikal - это первый российский инвестор «Байкальской гавани» с реальным опытом работы в гостиничном бизнесе. Отель придерживается концепции Healing-отеля. Отель «Грин Флоу» в Сочи является первым и единственным отелем в России, входящим в международную ассоциацию Healing Hotels of the World.
Проект преследует цель стать лучшим гостинично-рекреационным оператором Байкальского региона в сегменте предоставления высококачественного оздоровительного отдыха. Миссия отеля Green Flow Baikal: дарить отдых с заботой о здоровье. Напомним, согласно проекту, неподалеку от Турки на площадке особой трузоны «Байкальской гавани» планируется построить шестиэтажное здание отеля со 153 номерами и рестораном на 255 мест. К зданию гостиницы примыкает двухэтажный водно-оздоровительный блок. На первом этаже находятся бассейны (всего их в комплексе шесть), хамам, финская баня, соленая баня, аромопаровые, душ впечатлений (это водная процедура гидроароматерапии). На втором этаже оздоровительно части блока располагаются термальная зона, бани, бассейн, зона отдыха, а также два тренажерных зала.
Кроме того, на первом и втором этажах здания запроектирован оздоровительный центр с кабинетами психолога и диетолога, карбокситерапии и иглорефлектсотерапии, помещениями гидромассажа, пароуглекислой ванны и душа Шарко, подводной реабилитации, грязелечения, фанготерапии, бальнеологии и для других оздоровительных процедур.
Водно-оздоровительный комплекс будет работать не только для гостей отеля, но и для всех желающих 365 дней в году. Средняя продолжительность посещения центра: шесть часов. На шестом этаже отеля располагаются три конференц-зала разной вместимости. При этом в самом большом из них (на 250 человек) возможно проведение корпоративов и свадеб.
Корпорация по туризму - государственная структура, созданная по решению председателя правительства РФ Михаила Мишустина на базе АО «Курорты Северного Кавказа». Ее главная задача - развитие внутреннего туризма в России. Организация совместно с субъектами занимается мастер-планированием территории страны, формированием туристических кластеров, инвестированием в создание инфраструктуры, расчетом будущих турпотоков. Кроме того, корпорация участвует в бизнес-проектах федерального и регионального уровней в рамках государственно-частного партнерства.
Фото: с личной страницы Евгения Луковникова
«Корпорация («Туризм.РФ») реализует инвестиционные проекты в сфере туризма. По мнению службы, приобретение ею этой доли путем внесения денежных средств в уставный капитал туристического проекта не окажет негативного влияния на состояние конкуренции на рынке предоставления гостиничных услуг», - говорится в релизе пресс-службы ФАС.
Как сообщал «Номер один», экспертный совет особой турзоны «Байкальская гавань» рассмотрел бизнес-план проекта строительства отеля Green Flow Baikal на участке «Турка» и принял решение его поддержать еще в 2019 году. Соглашение по проекту предполагает общий объем инвестиций в 871,2 млн рублей. Проект предусматривает строительство отеля уровня «четыре звезды». Отель будет представлять собой развитие принципов, заложенных в концепции отеля Green Flow, успешно работающего на курорте Роза Хутор в Сочи. Объект будет полностью обеспечен инженерной инфраструктурой ОЭЗ «Байкальская гавань».
Green Flow Baikal - это первый российский инвестор «Байкальской гавани» с реальным опытом работы в гостиничном бизнесе. Отель придерживается концепции Healing-отеля. Отель «Грин Флоу» в Сочи является первым и единственным отелем в России, входящим в международную ассоциацию Healing Hotels of the World.
Проект преследует цель стать лучшим гостинично-рекреационным оператором Байкальского региона в сегменте предоставления высококачественного оздоровительного отдыха. Миссия отеля Green Flow Baikal: дарить отдых с заботой о здоровье. Напомним, согласно проекту, неподалеку от Турки на площадке особой трузоны «Байкальской гавани» планируется построить шестиэтажное здание отеля со 153 номерами и рестораном на 255 мест. К зданию гостиницы примыкает двухэтажный водно-оздоровительный блок. На первом этаже находятся бассейны (всего их в комплексе шесть), хамам, финская баня, соленая баня, аромопаровые, душ впечатлений (это водная процедура гидроароматерапии). На втором этаже оздоровительно части блока располагаются термальная зона, бани, бассейн, зона отдыха, а также два тренажерных зала.
Кроме того, на первом и втором этажах здания запроектирован оздоровительный центр с кабинетами психолога и диетолога, карбокситерапии и иглорефлектсотерапии, помещениями гидромассажа, пароуглекислой ванны и душа Шарко, подводной реабилитации, грязелечения, фанготерапии, бальнеологии и для других оздоровительных процедур.
Водно-оздоровительный комплекс будет работать не только для гостей отеля, но и для всех желающих 365 дней в году. Средняя продолжительность посещения центра: шесть часов. На шестом этаже отеля располагаются три конференц-зала разной вместимости. При этом в самом большом из них (на 250 человек) возможно проведение корпоративов и свадеб.
Корпорация по туризму - государственная структура, созданная по решению председателя правительства РФ Михаила Мишустина на базе АО «Курорты Северного Кавказа». Ее главная задача - развитие внутреннего туризма в России. Организация совместно с субъектами занимается мастер-планированием территории страны, формированием туристических кластеров, инвестированием в создание инфраструктуры, расчетом будущих турпотоков. Кроме того, корпорация участвует в бизнес-проектах федерального и регионального уровней в рамках государственно-частного партнерства.
Фото: с личной страницы Евгения Луковникова