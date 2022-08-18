Общество 18.08.2022 в 11:17

«Ковидный» счетчик набирает обороты в Бурятии

Прирост больных за сутки – 276 человек, один человек скончался
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Текст: Номер один
«Ковидный» счетчик набирает обороты в Бурятии
В Бурятии с начала пандемии зарегистрировано 140 110 (+276) больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 45% (62 774) приходится на жителей Улан-Удэ. Прибавка за сутки составила 276 больных, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Из выявленных за прошедшие сутки больных – 245 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.

По оперативным данным медицинских организаций республики в стационарах сегодня получают лечение 218 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 56. За предыдущие сутки госпитализировано 34 пациента.

В отделениях реанимации находится 15 пациентов (из них старше 65 лет – 11, на ИВЛ – 6 пациентов (из них старше 65 – 3), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 0.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 269 коек: занято – 218, свободно – 51 койка. Занятость коечного фонда составляет 81%.

На амбулаторном лечении и наблюдении находится 1136 человек.

Выздоровели от COVID-19 – 135 713 (+167) человек.

Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 3043 (+1) человек (в возрасте  до 65 лет - 0, старше 65 лет – 1 человек).

Фото: pixabay.com
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