Общество 20.08.2022 в 08:00

Единственная в Улан-Удэ заводчица мини-бегемотиков рассказала о своих 12 питомцах

Валентина Рупушева занимается разведением скинни всего второй год
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Текст: Лариса Ситник
Единственная в Улан-Удэ заводчица мини-бегемотиков рассказала о своих 12 питомцах
Фото Валентины Рупушевой
Животные пользуются популярностью – образовалась даже очередь из желающих завести такого же питомца.

Скинни, или, как их еще называют, мини-бегемотики, абсолютно лысые, небольшая шерсть присутствует лишь на плечиках, мордочке, спинке и лодыжках. Экзотический вид   питомцев делает их очень популярными среди любителей домашних животных. Зверьки напоминают маленьких короткошеих бегемотиков. Вес взрослого самца скинни составляет в среднем 1,2 кг, самочки весят до 900 г. Питомцы практически не имеют запаха и не вызывают аллергии.



«Мой ребенок - аллергик, реакция на шерсть животных, слюну, пот животных, даже на корм для рыбок. У нас было много питомцев: хомячков, рыбок, попугайчиков. Как-то в Москве я увидела этих милых животных и влюбилась в них. Дома подумала и решила взять. Из иркутского питомника морских свинок мы привезли первого скинни – Георгия. В одиночестве он прожил месяца полтора. Аллергии у ребенка не возникло, и привезли еще одного скинни - Анатолия - из того же питомника. Он брат Георгия. Потом   еще двух девочек из Новосибирска, затем из Красноярска»

- рассказывает Валентина.

Сейчас у улан-удэнки дома живут 12 особей: три мальчика – Хрюня, Анатолий и Георгий - и девять девочек.

- У каждого питомца есть имя. Георгий, Толик, Анфиска и Пышка откликаются на клички. Самый крупный – Анатолий – весит 1,4 кг, Георгий – поменьше, его вес 1,3 кг. Когда свинки беременеют, их вес увеличивается до 1,2 кг, беременность длится у свинок 78 дней. Живут они в хороших условиях от шести до десяти лет, - говорит Валентина.



Наша собеседница говорит, что разводить свинок не планировала, но не смогла удержаться – настолько они ей понравились.

«Температура тела у скинни 38,8 градуса, они как маленькие грелочки. Когда их гладишь,  начинают урчать, получают от этого большое удовольствие. У скинни есть такое состояние – попкорнинг, когда они встают на задние лапки и начинают подпрыгивать и быстро бегать, это значит, что животное в этот момент испытывает абсолютное счастье. Положительные эмоции им приносит вкусная еда, уборка клетки, прогулка»

- говорит заводчица.

К слову, заказывать еду для своих «бегемотиков» Валентине приходится в Москве – как сухой корм, так и сено. Местное сено, по ее словам, скудное и невкусное.

- Я заказываю сено тюками из Москвы. Брала местное, но у нас нет разнообразия, растут только полынь и пырей, а там насыщенно пахнущее разнотравье. Сено мне отправляет девушка, которая занимается разведением лошадей, у нее свои луга. Если скинни не кормить сеном, у них останавливается работа желудочно-кишечного тракта. Так что в квартире у меня, по словам подруги, всегда пахнет летом и лугом, - отмечает Валентина.



С кормом ситуация аналогичная – в Улан-Удэ для грызунов очень маленький выбор кормов и лекарств. Если же просить что-то под заказ, магазины соглашаются привезти необходимый товар по завышенной в несколько раз цене.

На наш вопрос о том, как удается содержать 12 взрослых животных в квартире, Валентина говорит, что скинни не имеют запаха, а уборка занимает совсем немного времени. Для одного питомца достаточно пары минут, чтобы сделать его жилище чистым, на уборку за 12 скинни женщина тратит 1,5 часа.



Ухаживать за животными женщине помогает сын – десятилетний ребенок регулярно меняет питомцам воду и кладет сено.
Валентина – официальный селекционер скинни, имеет свидетельство о регистрации. Вырученные от продажи свинок деньги у Валентины уходят на корм животных. 

«Кормлю их дорогим кормом, мешок весом 20 - 25 кг стоит 4,5 тысячи, хватает его на месяц. Я очень люблю свинок, они члены нашей семьи и моя психологическая отдушина. Достаточно просто посидеть и посмотреть на них и настроение улучшается сразу»

- подытоживает селекционер.

Лариса Ситник, «Номер один».
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