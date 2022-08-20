Единственная в Улан-Удэ заводчица мини-бегемотиков рассказала о своих 12 питомцах

«Мой ребенок - аллергик, реакция на шерсть животных, слюну, пот животных, даже на корм для рыбок. У нас было много питомцев: хомячков, рыбок, попугайчиков. Как-то в Москве я увидела этих милых животных и влюбилась в них. Дома подумала и решила взять. Из иркутского питомника морских свинок мы привезли первого скинни – Георгия. В одиночестве он прожил месяца полтора. Аллергии у ребенка не возникло, и привезли еще одного скинни - Анатолия - из того же питомника. Он брат Георгия. Потом еще двух девочек из Новосибирска, затем из Красноярска» - рассказывает Валентина.

«Температура тела у скинни 38,8 градуса, они как маленькие грелочки. Когда их гладишь, начинают урчать, получают от этого большое удовольствие. У скинни есть такое состояние – попкорнинг, когда они встают на задние лапки и начинают подпрыгивать и быстро бегать, это значит, что животное в этот момент испытывает абсолютное счастье. Положительные эмоции им приносит вкусная еда, уборка клетки, прогулка» - говорит заводчица.

«Кормлю их дорогим кормом, мешок весом 20 - 25 кг стоит 4,5 тысячи, хватает его на месяц. Я очень люблю свинок, они члены нашей семьи и моя психологическая отдушина. Достаточно просто посидеть и посмотреть на них и настроение улучшается сразу» - подытоживает селекционер.

Животные пользуются популярностью – образовалась даже очередь из желающих завести такого же питомца.Скинни, или, как их еще называют, мини-бегемотики, абсолютно лысые, небольшая шерсть присутствует лишь на плечиках, мордочке, спинке и лодыжках. Экзотический вид питомцев делает их очень популярными среди любителей домашних животных. Зверьки напоминают маленьких короткошеих бегемотиков. Вес взрослого самца скинни составляет в среднем 1,2 кг, самочки весят до 900 г. Питомцы практически не имеют запаха и не вызывают аллергии.Сейчас у улан-удэнки дома живут 12 особей: три мальчика – Хрюня, Анатолий и Георгий - и девять девочек.- У каждого питомца есть имя. Георгий, Толик, Анфиска и Пышка откликаются на клички. Самый крупный – Анатолий – весит 1,4 кг, Георгий – поменьше, его вес 1,3 кг. Когда свинки беременеют, их вес увеличивается до 1,2 кг, беременность длится у свинок 78 дней. Живут они в хороших условиях от шести до десяти лет, - говорит Валентина.Наша собеседница говорит, что разводить свинок не планировала, но не смогла удержаться – настолько они ей понравились.К слову, заказывать еду для своих «бегемотиков» Валентине приходится в Москве – как сухой корм, так и сено. Местное сено, по ее словам, скудное и невкусное.- Я заказываю сено тюками из Москвы. Брала местное, но у нас нет разнообразия, растут только полынь и пырей, а там насыщенно пахнущее разнотравье. Сено мне отправляет девушка, которая занимается разведением лошадей, у нее свои луга. Если скинни не кормить сеном, у них останавливается работа желудочно-кишечного тракта. Так что в квартире у меня, по словам подруги, всегда пахнет летом и лугом, - отмечает Валентина.С кормом ситуация аналогичная – в Улан-Удэ для грызунов очень маленький выбор кормов и лекарств. Если же просить что-то под заказ, магазины соглашаются привезти необходимый товар по завышенной в несколько раз цене.На наш вопрос о том, как удается содержать 12 взрослых животных в квартире, Валентина говорит, что скинни не имеют запаха, а уборка занимает совсем немного времени. Для одного питомца достаточно пары минут, чтобы сделать его жилище чистым, на уборку за 12 скинни женщина тратит 1,5 часа.Ухаживать за животными женщине помогает сын – десятилетний ребенок регулярно меняет питомцам воду и кладет сено.Валентина – официальный селекционер скинни, имеет свидетельство о регистрации. Вырученные от продажи свинок деньги у Валентины уходят на корм животных.Лариса Ситник, «Номер один».