Общественники Бурятии соберут жалобы на выборах главы республики

Общественная палата Бурятии объявила о том, что в день выборов начнет работать Центр общественного наблюдения. Он будет находиться в Улан-Удэ в здании Нацбиблиотеки по ул. Ербанова, 4, на третьем этаже. Будет работать телефон "горячей линии" , на который любой гражданин сможет позвонить и пожаловаться на все, что он посчитает нарушением выборного законодательства. Телефон - 8-800-302-15-31. Он многоканальный.Онлайн-трансляцию выборов главы Бурятии проводить не планируется. Но камеры на избирательных участках работать будут и в случае конфликтов запись можно будет просмотреть.Как отметили в Общественной палате, 11 сентября по республике будут работать 854 наблюдателя. Все они прошли обучение и хорошо разбираются в выборах. На близлежащие участки смогут выехать из Улан-Удэ мобильные группы палаты, а с наблюдателями на отдаленных участках связаться поможет видеосвязь. Подготовлены и юридические группы. В Центре создадут также медиа-центр.11 сентября состоятся выборы глав в 14 регионах страны. И везде за ними будут наблюдать Общественные палаты.