Общество 05.09.2022 в 10:34

Общественники Бурятии соберут жалобы на выборах главы республики

Выборы состоятся 11 сентября
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Текст: Петр Санжиев
Общественники Бурятии соберут жалобы на выборах главы республики
"Номер один"
Общественная палата Бурятии объявила о том, что в день выборов начнет работать Центр общественного наблюдения. Он будет находиться в Улан-Удэ в здании Нацбиблиотеки по ул. Ербанова, 4, на третьем этаже. Будет работать телефон "горячей линии" , на который любой гражданин сможет позвонить и пожаловаться на все, что он посчитает нарушением выборного законодательства. Телефон - 8-800-302-15-31. Он многоканальный.

Онлайн-трансляцию выборов главы Бурятии проводить не планируется. Но камеры на избирательных участках работать будут и в случае конфликтов запись можно будет просмотреть.

Как отметили в Общественной палате, 11 сентября по республике будут работать 854 наблюдателя. Все они прошли обучение и хорошо разбираются в выборах. На близлежащие участки смогут выехать из Улан-Удэ мобильные группы палаты, а с наблюдателями на  отдаленных участках связаться поможет видеосвязь. Подготовлены и юридические группы. В Центре создадут также медиа-центр. 

11 сентября состоятся выборы глав в 14 регионах страны. И везде за ними будут наблюдать Общественные палаты. 
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