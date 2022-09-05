Общество 05.09.2022 в 10:38

Кувейтские компании хотят закупать баранину в Монголии

Поставки мяса в Кувейт могут начаться после того, как будут решены вопросы, связанные с транспортировкой и  документацией

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Кувейтские компании хотят закупать баранину в Монголии
Посол Монголии в Кувейте П.Сэргэлэн ознакомился с деятельностью кувейтских компаний, импортирующих мясо и мясопродукты, в связи с тем что, Монголия начала экспортировать свою сельскохозяйственную продукцию в страны Персидского залива, сообщает МОНЦАМЭ.

Посол посетил кувейтскую компанию UUMTFS, где встретился с финансовым менеджером компании Юсуфом Аль-Кураши для детального обмена мнениями по экспорту монгольского мяса и мясопродуктов Кувейт.

UUMTFS - одна из крупнейших компаний Кувейта, которая регулярно импортирует мясо из Австралии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Великобритании, Южной Африки, Индии, Бразилии, Уругвая, Парагвая, Судана и Кении.

В ходе встречи компания выразила желание закупать говядину и баранину из Монголии и заявила, что готова начать импорт мяса в ближайшее время после того, как будут решены вопросы, связанные с транспортировкой и другой документацией.

В связи с этим посольство намерено связаться с должностными лицами министерства иностранных дел и министерства сельского хозяйства Монголии, чтобы начать вышеуказанную работу.

Фото: montsame
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агро баранина Монголия Кувейт

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