Общество 05.09.2022 в 10:38
Кувейтские компании хотят закупать баранину в Монголии
Поставки мяса в Кувейт могут начаться после того, как будут решены вопросы, связанные с транспортировкой и документацией
Текст: Номер один
Посол Монголии в Кувейте П.Сэргэлэн ознакомился с деятельностью кувейтских компаний, импортирующих мясо и мясопродукты, в связи с тем что, Монголия начала экспортировать свою сельскохозяйственную продукцию в страны Персидского залива, сообщает МОНЦАМЭ.
Посол посетил кувейтскую компанию UUMTFS, где встретился с финансовым менеджером компании Юсуфом Аль-Кураши для детального обмена мнениями по экспорту монгольского мяса и мясопродуктов Кувейт.
UUMTFS - одна из крупнейших компаний Кувейта, которая регулярно импортирует мясо из Австралии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Великобритании, Южной Африки, Индии, Бразилии, Уругвая, Парагвая, Судана и Кении.
В ходе встречи компания выразила желание закупать говядину и баранину из Монголии и заявила, что готова начать импорт мяса в ближайшее время после того, как будут решены вопросы, связанные с транспортировкой и другой документацией.
В связи с этим посольство намерено связаться с должностными лицами министерства иностранных дел и министерства сельского хозяйства Монголии, чтобы начать вышеуказанную работу.
Фото: montsame
Посол посетил кувейтскую компанию UUMTFS, где встретился с финансовым менеджером компании Юсуфом Аль-Кураши для детального обмена мнениями по экспорту монгольского мяса и мясопродуктов Кувейт.
UUMTFS - одна из крупнейших компаний Кувейта, которая регулярно импортирует мясо из Австралии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Великобритании, Южной Африки, Индии, Бразилии, Уругвая, Парагвая, Судана и Кении.
В ходе встречи компания выразила желание закупать говядину и баранину из Монголии и заявила, что готова начать импорт мяса в ближайшее время после того, как будут решены вопросы, связанные с транспортировкой и другой документацией.
В связи с этим посольство намерено связаться с должностными лицами министерства иностранных дел и министерства сельского хозяйства Монголии, чтобы начать вышеуказанную работу.
Фото: montsame