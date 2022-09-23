Общество 23.09.2022 в 10:13

Депутат Хурала Бурятии послужит Родине на поле боя

Намсарай Намсараев заявил, что отправляется защищать Донбасс
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Текст: Константин Воронов
Депутат Хурала Бурятии послужит Родине на поле боя
Депутат Народного Хурала Бурятии Намсарай Намсараев отправляется для участия в специальной военной операции. Как рассказал сам депутат, решение об этом им было принято ещё летом.

- Я кадровый офицер. После срочной службы поступил в Новосибирское высшее военное командное училище Министерства обороны РФ на факультет военной разведки. Мой дед защищал Сталинград в Великую Отечественную, вернулся в свою родную деревню Верхний Ичётуй Джидинского района с тяжёлым ранением, без одного глаза. Я воспитан в традициях, что Родину нужно защищать. Для участия в СВО добровольцами ушло много моих ровесников и парней младше меня, провожал их как своих детей. Каждый раз, провожая их, я не мог сдержать слез. Поэтому летом я принял решение восстановиться на военной службе, подал документы в военкомат. Я должен отдать долг Родине, защитить территориальную целостность нашей России. Не занимаюсь шапкозакидательством, понимаю всю меру ответственности, готов служить так, чтоб не бросить тень на Народный Хурал и на Республику Бурятия, - заявил он.

Фото: Хурал Бурятии
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