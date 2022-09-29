В Чите перед судом предстанет сын экс-начальника ЗабЖД

В Забайкалье завершено расследование уголовного дела по обвинению 34-летнего бывшего заместителя начальника административно-хозяйственного центра – структурного подразделения Забайкальской железной дороги.Как сообщили в Следственном управлении СКР по Забайкальскому краю, ему предъявлено обвинение в совершении шести эпизодов «мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения; в особо крупном размере».В ходе предварительного следствия установлено, что в 2013 году бывший начальник Забайкальской железной дороги Валерий Фомин, являясь отцом обвиняемого, формально трудоустроил его на должность заместителя начальника административно-хозяйственного центра – структурного подразделения Забайкальской железной дороги. В период 2013-2016-й год, фактически не выполняя трудовых обязанностей, фигурант незаконно получил заработную плату, общий размер которой превысил 5,5 млн рублей.Кроме того, в 2015-2016 годы бывший начальник Забайкальской железной дороги неоднократно, под предлогом решения производственных задач, за счет средств железной дороги незаконно командировал своего сына в Екатеринбург и в Монголию в личных целях. В результате этого Забайкальской железной дороге причинен ущерб на сумму более 500 тыс рублей.В ходе расследования уголовного дела фигурант скрылся от органов предварительного следствия , в связи с чем был объявлен в федеральный розыск.В конце марта 2022 года в результате грамотно проведенных следователями СК и сотрудниками Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте следственных и оперативно-розыскных мероприятий обвиняемый был задержан в Екатеринбурге. По ходатайству следствия ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время следователями собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая вину фигуранта, в связи с чем уголовное дело с утвержденным Читинским транспортным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, уточнили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре .Напомним, уголовное дело в отношении бывшего начальника Забайкальской железной дороги в 2018 году рассмотрено Центральным районным судом Читы. Ему назначено наказания в виде 6 лет лишения свободы со штрафом в размере 900 тыс рублей с лишением права занимать руководящие должности в течение трех лет. Валерий Фомин обвинялся в злоупотреблении полномочиями, коммерческом подкупе, мошенничестве и незаконном хранении оружия.Фото: pixabay.com