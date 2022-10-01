Общество 01.10.2022 в 09:39

Трафик на границе Бурятии и Монголии пришел в норму

Ажиотаж на автопереходе «Кяхта-Алтан-Булак» сходит на нет
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Текст: Дмитрий Родионов
Трафик на границе Бурятии и Монголии пришел в норму
С 30 сентября на международном автопереходе «Кяхта-Алтан-Булак» исчезли очереди из личных автомобилей и автобусов, которые наблюдались с 22 сентября, после объявления о частичной мобилизации. Ажиотаж подогревался слухами о том, что якобы 30 сентября закроют границу. Однако наступил «час X», а погранпункт продолжал работу, пропуская практически всех, кроме тех, кто имел ограничения на выезд (например, злостных должников на крупные суммы).

В итоге с 30 сентября многочисленные ежедневные дневные и ночные автобусные рейсы из Улан-Удэ в Улан-Батор стали заполняться не полностью и часть из них пришлось отменить.

«Мобилизация закончилась можно ехать назад, 30 сентября были днём на границе, никого», - сообщает в одном из мессенджеров жительница Бурятии Галина Гончикова.

Между тем, уехавшие могут находиться в соседней стране без визы не более 30 дней, далее им придётся снова пересекать границу, чтобы вторично въехать в Монголию на этот же срок. Или оформлять визу уже в столице страны Улан-Баторе.

А пока республиканские чиновники успокаивают население: основные мобилизационные мероприятия в регионе завершены.

Как недавно сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов, «пункты сбора по мобилизации в республике закрываются. Военкоматы продолжают работать с добровольцами».

Между тем, пока нет данных, которые бы свидетельствовали о кардинальном развороте потока бурятских эмигрантов. И хотя часть уехавших постепенно начала возвращаться обратно в Бурятию (в том числе из-за дороговизны жизни в соседней стране и отсутствия работы), пока обратный поток крайне незначителен.

Дмитрий Родионов, «Номер один».

Фото: «Номер один»

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