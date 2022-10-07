Общество 07.10.2022 в 13:38

В Бурятии ищут особо опасного преступника

В 2014 году в составе вооруженной группы он совершал разбойные нападения на магазины и АЗС в. Улан-Удэ
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Текст: Номер один
В Бурятии ищут особо опасного преступника
В Бурятии сотрудниками управления уголовного розыска разыскивается, Александр Сергеевич Кобылкин, 1988 года рождения. Злоумышленник с апреля по август 2014 года в составе вооруженной группы совершал разбойные нападения на магазины и автозаправочные станции Улан-Удэ, сообщили в республиканском МВД.

Преступники действовали по отлаженной схеме: обезоруживали охранника и забирали из кассы выручку. Преступления совершались в ночное время. Злоумышленники врывались в помещения в масках и очках, используя принцип внезапности: ограбление занимало не более трех минут.

Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции, однако в назначенные судебные заседания не прибыл, в связи с чем объявлен в розыск.

За информацию, способствующую задержанию разыскиваемого, гарантировано вознаграждение – 500 тысяч рублей.

Всем, кто располагает значимой информацией, просьба звонить по телефонам: 8 (3012) 29-50-52, 29-50-61 или 102 (112).



Фото: МВД по Бурятии
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