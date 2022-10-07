В Бурятии ищут особо опасного преступника

В Бурятии сотрудниками управления уголовного розыска разыскивается, Александр Сергеевич Кобылкин, 1988 года рождения. Злоумышленник с апреля по август 2014 года в составе вооруженной группы совершал разбойные нападения на магазины и автозаправочные станции Улан-Удэ, сообщили в республиканском МВД.Преступники действовали по отлаженной схеме: обезоруживали охранника и забирали из кассы выручку. Преступления совершались в ночное время. Злоумышленники врывались в помещения в масках и очках, используя принцип внезапности: ограбление занимало не более трех минут.Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции, однако в назначенные судебные заседания не прибыл, в связи с чем объявлен в розыск.За информацию, способствующую задержанию разыскиваемого,Всем, кто располагает значимой информацией,Фото: МВД по Бурятии