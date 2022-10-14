Для достижения успеха необязательно иметь большую сумму денег. Инвестиции могут быть не только финансовыми. Это и ваше время, знания, энергия, которые в будущем превратятся в доход.





- это деньги, которые мы тратим на утренний кофе, новые кроссовки, билеты в кино, а также необходимые расходы: квартплата, телефон, бензин и т.д. А хотелось бы также ночной клуб, поездку на курорт, новую машину. Опасность в том, что этот список не имеет конца. Поэтому важно свои текущие расходы держать под контролем.. Текущие расходы «текут» ежедневно и «утекают» быстро. Однако в своей жизни мы обязаны заботиться не только о сегодняшнем дне. Наше здоровье и силы ограничены, а потому мы должны быть готовы к неприятным неожиданностям — например, к увольнению, потере трудоспособности и т. п. Финансовую защиту благосостояния нашей семьи обеспечивает резервный капитал — запас на черный день.В идеале финансовый резерв должен быть достаточным для обеспечения семьи на два года без потери уровня жизни. Считается, что за этот период человек должен суметь адаптироваться к изменению среды — найти новую работу или вывести свой бизнес из кризиса. А потому в него должны входить сбережения на черный день, страховки (в первую очередь — жизни и здоровья) и необходимые плановые сбережения на обязательные в будущем расходы: образование детей и будущую собственную пенсию.Основное требование к резервному капиталу — это надежность. В идеале доходность активов должна быть такой, чтобы обеспечить сохранение покупательной способности при минимальных рисках. При этом существенная часть резерва должна быть ликвидной, так как деньги могут понадобиться в любой момент.. Обладая одним источником дохода, будь то зарплата или собственный бизнес, мы рискуем лишиться его в любой момент. Осознание этого заставляет нас задумываться о дополнительных источниках дохода. Это могут быть инвестиции в финансовые активы (банковские продукты и ценные бумаги) или в реальные активы (недвижимость, собственный бизнес, бизнес друзей и т. д.) — словом, инвестиционный капитал. Доход от инвестиций поможет нам пополнить текущий и резервный капитал, а также служить источником для финансирования новых инвестиционных идей.Основная цель инвестиционного капитала — это доходность, то есть приумножение капитала. Мы осознанно принимаем на себя более высокий уровень риска по сравнению с резервным капиталом. Понимая, что стоимость активов подвержена краткосрочным колебаниям, мы должны планировать вложения на длительную перспективу — от двух лет. Это означает, что из трех видов капитала инвестиционный капитал имеет самую низкую ликвидность.В успешные периоды жизни человеку свойственно забывать о возможных неприятностях. Понятно, что мы не можем защититься от всех рисков, однако создать минимальный резерв каждый из нас обязан. Этот резерв поддержит семью хотя бы некоторое время, за которое она могла бы приспособиться к новым жизненным реалиям. Альтернативные источники дохода позволят в меньшей степени зависеть от успеха главного дела и тем более от зарплаты.Модель трех видов капитала позволяет структурировать активы так, чтобы найти оптимальный баланс надежности, ликвидности и доходности. Древняя восточная мудрость гласит: «Раздели свой капитал на три равные части. Одну треть держи в золотых монетах, треть вложи в землю, а треть — в свое дело». В этой мудрости золотые монеты или деньги — это ликвидная часть капитала, которая обеспечивает текущие потребности. Земля или недвижимость — это резерв, который является своего рода подушкой безопасности на случай непредвиденных обстоятельств. А собственный бизнес позволяет генерировать основной доход. Эта мудрость проверена более чем двух тысячелетней историей и осталась актуальной и по сей день. Сейчас у нас больший выбор инструментов, но суть управления личным капиталом осталась той же.Финансовый план делать никогда не рано. Начинайте планировать свой бюджет независимо от размеров дохода.Рассматривайте каждый свой актив в трех измерениях: ликвидность, надежность и доходность. Определяйте свои приоритеты.Разделяйте свой капитал на три составляющие: текущий капитал — на расходы, резервный — на черный день, инвестиционный — как дополнительный источник дохода. У каждого типа капитала свой приоритет: текущий капитал должен быть ликвидным, резервный — надежным, а инвестиционный — доходным.Онгоржонова Т.Б., страховая компания «Капитал Лайф Страхование жизни»