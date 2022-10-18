Общество 18.10.2022 в 11:42

В Бурятии под контролем судебных приставов модернизировали светофоры в Северобайкальске

Световые сигналы на них теперь дублируются звуковым сопровождением
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В Бурятии под контролем судебных приставов модернизировали светофоры в Северобайкальске
В Северобайкальске благодаря судебным приставам стало безопаснее переходить дороги. У пяти городских светофоров на перекрестках проспект 60 лет СССР - проспект Ленинградский (район железнодорожного вокзала), а также ул. Мира - проспект Ленинградский — ул. Космонавтов световые сигналы теперь дублируются звуковым сопровождением.

«С иском об оборудовании светофоров специальными средствами в городской суд обратилась Северобайкальская межрайонная прокуратура. Отсутствие звукового сопровождения при переходе перекрестков создавало угрозу безопасности жителям города с нарушением зрения. Исполнительное производство в отношении администрации города Северобайкальск было возбуждено в конце 2021 года. Муниципалитету предоставлялась отсрочка исполнения решения суда до середины 2022 года. На сегодняшний день светофоры оборудованы необходимыми модулями», - сообщили в Северобайкальском районном отделении судебных приставов.

Такие светофоры полезны не только для слабовидящих горожан, которые при переходе дороги с легкостью смогут определять, что зеленый сигнал горит. В целевой группе - дети и пожилые люди.

«Мы часто с внучками переходим в этих местах дорогу. Очень удобно стало. Для детей звуковой сигнал — это своего рода подсказка. Когда можно переходить дорогу, когда можно спокойно идти, а когда лучше дождаться следующего зеленого сигнала», - благодарит жительница Северобайкальска Альбина Браганцева.

Фото: r03.fssp.gov.ru
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юстиция приставы светофоры

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