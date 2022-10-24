Игорь Кобзев: Жителям пострадавшего при крушении самолета дома будет оказана помощь

Жителям дома, на который упал самолет, будет оказана вся необходимая помощь, заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Он провел заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям в связи с крушением в Иркутске самолета Су-30 СМ, сообщили в областной администрации.«Я встретился со всеми пострадавшими, пять человек, две семьи. Разобрали все вопросы по восстановлению документов, по другой необходимой помощи. Во вторник семьи получат 100 тыс рублей на первоочередные нужды, которые положены по областному закону. Дальше будем работать индивидуально», - сказал Игорь Кобзев.По информации ГУ МЧС России по Иркутской области, сообщение о потери связи с пилотами совершавшего испытательный полет самолета Су-30 СМ поступило 23 октября в 17:50 местного времени. В 18:20 стало известно о крушении самолета. Он упал на двухэтажный жилой дом по адресу: Иркутск, переулок 2-й Советский, 4. Здание было охвачено огнем. Пожар на площади 100 кв метров локализовали за 40 минут.Семьи из пострадавшего при крушении самолета дома пока приняли решение остановиться у родственников. В дальнейшем будут рассмотрены другие варианты.«В рамках КЧС администрации Иркутска предложено изучить вопросы по предоставлению жилья. Работа будет вестись индивидуально. Уверен, этот вопрос будет решен», - подчеркнул Игорь Кобзев. Мэр Иркутска Руслан Болотов ввел на территории Ленинского округа режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.«Сейчас работаем с горожанами. Завтра будем решать вопросы с их дальнейшим пребыванием. Для жителей близлежащих домов проблем и рисков никаких нет, их жизни и здоровью ничего не угрожает. По поручению губернатора действия проводятся в соответствии с постановлением МЧС. Ведется подключение домов, оставшихся без электроснабжения», – сказал Руслан Болотов.Следственными органами СК России по факту падения в Иркутской области самолета СУ-30 , принадлежавшего авиапредприятию и выполнявшего испытание без боекомплекта, возбуждено уголовное дело по сттатье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Падение самолета произошло на двухэтажный жилой дом.Два летчика-испытателя погибли.На месте происшествия работают следователи и криминалисты территориального следственного органа и Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.Председатель СК России направил на место происшествия следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства и сотрудников судебно-экспертного центра СК России с целью оказания практической помощи в расследовании, сообщает сайт СКР.Фото: sledcom.ru