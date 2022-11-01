В Бурятии полицейские задержали группу детей Деточкина

В Бурятии расследуется уголовное дело в отношении подростков 14 и 16 лет, которые в конце июля с детской площадки села Нижний Саянтуй похитили детские качели и волейбольную сетку, сообщили в республиканском МВД.Несовершеннолетние ночью демонтировали качели, сняв цепи и сиденье, сетку они скрутили с опор. Ущерб, причиненный владельцу имущества – дачному некоммерческому товариществу – составил около 15 тысяч рублей.Похищенное имущество подростки спрятали в заброшенном здании, но утром, побоявшись ответственности за содеянное, решили вернуть спортивный инвентарь, подкинув на игровую площадку. Их планы не осуществились: по пути к месту хранения похищенного подростки были задержаны полицейскими.Несовершеннолетние признались, что совершили кражу из хулиганских побуждений, планируя установить комплектующие игровой зоны в другом месте для собственного пользования. С ними полицейскими проведены профилактические беседы.Отметим, они учатся в школе и ранее к уголовной ответственности не привлекались. Ну, в чистом виде дети Деточкина. Ведь все из лучших побуждений, включая возвращение похищенного.Однако им инкриминируется серьезная статья УК РФ – «кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Решается вопрос об их постановке на профилактический учет.Похищенное имущество сотрудниками полиции передано владельцу.Фото: egov-buryatia.ru