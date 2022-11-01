ТГК-14 хотела «нагреть» жителя Улан-Удэ на 16 тысяч рублей

Житель Улан-Удэ обратился в Муниципальную жилищную инспекцию с просьбой провести проверку по начислению платы за отопление в квартире. По его мнению, ТГК-14 завысило цену своих услуг.«Проверка выявила, что ТГК-14 излишне начислило заявителю 16 204 рубля. Материалы проверки направлены в Управление Роспотребнадзора Бурятии. Компания привлечена к административной ответственности, а указанную сумму вернули на лицевой счет заявителя», - сообщили в мэрии.В городской администрации напомнили, что при проблемах с коммунальными услугами следует обратиться в управляющую компанию. В случае отказа осуществлять перерасчет и устранять недостатки нужно сообщить об этом в Муниципальную жилищную инспекцию администрации Улан-Удэ с приложением копий документов, подтверждающих факты, изложенные в обращении.Фото: «Номер один»