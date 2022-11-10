В Улан-Удэ стоимость присоединения частного сектора к электричеству выросла в 100 раз

В Улан-Удэ резко увеличилось число обращений жителей частного сектора города на техническое подсоединение к электросетям. Причем горожан не останавливает, что с лета этого года техприсоединение частного сектора к трехфазному электричеству обходится очень дорого - в 3 000 рублей за каждый киловатт мощности. И это только начало, минимальная стоимость за 1 кВт присоединяемой мощности с 1 июля 2023 года повысится до 4 тыс. рублей, а с 1 июля 2024 года - до 5 тыс. рублей. Максимальная ставка будет 10 тыс. рублей за 1 кВт, но региональные власти, по согласованию с федеральным регулятором, могут установить и более высокую.Жители города несут дополнительные и во многом вынужденные затраты при отсутствии какой-либо господдержки. О проблемах перехода на экологически чистое электроотопление - в материале «Номер один».С начала ноября, когда в Улан-Удэ ночные температуры преодолели отметку минус 15 градусов, столицу начало накрывать смогом. Прежде всего из-за массового сжигания дров бедным населением городских окраин, на которые, по приблизительным расчетам экологов, приходится свыше 60% зимнего задымления.Так, Бурпогода стала регистрировать многократные превышения ПДК по мелким частицам PM2,5 и другим вредным веществам в воздухе. Причем у многих домов в Улан-Удэ нет даже технической возможности обогреваться электроэнергией на фоне дорожающих дров. Ведь обычные провода на 220 вольт не рассчитаны на подключение мощных источников обогрева жилищ, такие как, например, электрокотлы. А попытки подключить их лишь увеличивают статистику МЧС по пожарам. Поэтому на дома обычно заводят более мощный, трехфазный электрический кабель на 380 вольт.До 1 июля 2022 года стоимость присоединения частного дома составляла всего 550 рублей. Это не покрывало расходов энергетиков, но зато домовладения, получив возможность по максиму включать электрообогрев, не опасаясь слабой электропроводки, резко увеличивали потребление. И энергетики ускоренно увеличивали валовую выручку, не забывая выводить деньги в офшоры, что доказала афера организованно обанкротившегося «Бурятэнергосбыта». Но денег много не бывает.Однако с 1 июля 2022 года федеральные власти многократно взвинтили стоимость подсоединения к сетям. В Бурятии цена за присоединение мощности в 15 кВт выросла с 550 рублей до 45 000 рублей, то есть в 80 раз. Как говорится, все для народа.Между тем, несмотря на неподъемные для многих потребителей суммы, деньги рекой потекли энергетикам. Ведь часть потребителей оказалась вынуждена идти на новые траты.- Когда началась мобилизация, то я понял, что подпадаю под нее, и мы решили, что если меня заберут, то дом придется перевести на электроотопление, поскольку жена не сможет справиться одна с угольным котлом. Но дом изначально не был присоединен к трехфазному кабелю, и нам пришлось идти в «Улан-Удэ Энерго» с заявлением о техприсоединении. Там выяснилось, что мы не одни, кто хочет получить резервный источник отопления, а уж целая очередь, - рассказал свою историю улан-удэнец Сергей.Причем, по словам домовладельца, энергетики были готовы взять с него деньги за бОльшую мощность, чем это необходимо. По его просьбе они сделали расчет на дом, заложив оплату за 15 кВт мощности. Однако когда рассчитал независимый энергетик, оказалось, что столько энергии ему просто не нужно. И его дом вполне обойтись и с электрокотлом с мощностью 10 кВт, да еще и с избытком, а экономия при этом составила 20 тыс. рублей.Улан-удэнский эксперт в области энергоэффективности Владимир Афанасьев считает, что переход на электроотопление реален и для муниципальных котельных.- Чиновники много лет говорят о переходе к более экологичным видам выработки тепла, но всегда нужно начинать с себя, например, в городе расположено 14 муниципальных котельных, где себестоимость выработки тепла в три раза выше, чем на Улан-Удэнской ТЭЦ-1. Естественно, если перевести эти котельные на электричество, то мы получим тройную выгоду. Снизятся затраты, резко улучшится экология и уменьшится тариф на тепло. А от этого получит экономию и население, и бизнес, и бюджеты всех уровней, чьи строения отапливаются дорогим теплом.Тему перехода на электроотопление, по мнению экспертов, в Бурятии «заболтали», ведь несколько лет чиновники только и говорят об этом.Улан-Удэ и Гусиноозерск летом вошли в федеральный проект «Чистый воздух» с целью получения дополнительных денег из бюджета. Требуется порядка 7 млрд рублей на реконструкцию изношенного электросетевого хозяйства. Однако по вопросу дотирования домохозяйств, уже перешедших на электроотопление, пока ничего не говорится. А их, по расчетам мэрии Улан-Удэ, свыше 2 тыс. домов. Они и нуждаются в поддержке.- Надо не ждать этих 7 млрд рублей на реконструкцию сетей, а действовать прямо сейчас, заложив в республиканский бюджет 30 - 60 млн рублей на субсидирование тех, кто использует для отопления экологически чистые энергоисточники, - полагает депутат Хурала Игорь Бобков. - С чего-то необходимо начинать, чтобы подстегнуть переход на электроотопление, а то уже три года лишь говорим об одном и том же, а воз и ныне там.Тем временем недавно в российской Общественной палате прошел круглый стол, где обсудили реализацию федерального проекта «Чистый воздух». Встреча прошла в преддверии парламентских слушаний федпроекта в Госдуме, которые состоятся 17 ноября. Как сообщило минприроды РФ, в ряде регионов уже завершены масштабные экологические проекты, снижены выбросы загрязняющих веществ в среднем на 9% при ключевом показателе в 20%. Чите и другим участникам «Чистого воздуха» (Улан-Удэ в списках нет. – Прим. ред.) уже выделено более 30 млрд рублей на масштабные программы по снижению выбросов. Прежде всего по государственной поддержке граждан по переключению с угольного отопления частных домов на газовое и электрическое отопление.То есть пока есть надежда, что до конца года будет принято решение о финансировании проектов и в городах Бурятии. Пока же дорожающий переход на экологически чистую энергию в Улан-Удэ происходит лишь за счет самих горожан.Фото: «Номер один»