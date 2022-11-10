Жительница Бурятии 6 лет прожила с огромной опухолью в голове

30 сентября в Республиканскую больницу в Улан-Удэ из Прибайкальской ЦРБ экстренно доставили 60-летнюю женщину. Она находилась в коме, а в истории болезни значился диагноз: опухоль головного мозга.При этом о своем заболевании женщина узнала еще в 2016 году.«Меня направили в федеральный центр Тюмени, я была настроена на операцию. Однако за несколько минут до начала врачи сообщили, что не смогут удалить опухоль из-за возникших проблем с кровью. Мне рекомендовали пройти лечение и вернуться, но я почему-то решила, что ничего делать не буду, понадеялась, что пройдет», - рассказала позже пациентка.Однако, чуда не произошло. В течение шести лет опухоль росла и сдавливала головной мозг, у женщины появились головные боли, снизилась острота зрения и ухудшилась память. В итоге однажды сельчанка потеряла сознание из-за отека мозга и впала в кому.В течение недели врачи нескольких подразделений РКБ делали все возможное, чтобы стабилизировать пациентку. Необходимо было срочно провести операцию, чтобы спасти жизнь, однако в тоже время существовал риск развития тромбоза, который также мог привести к серьезным осложнениям.«Состояние было тяжелым, но нам удалось с помощью медикаментозного лечения уменьшить отек головного мозга. Через три дня пациентка вышла из комы, однако сознание было ограничено и нарушено», - прокомментировал лечащий врач-нейрохирург РКБ.Как рассказали в Республиканской больнице, 6 октября бригада нейрохирургов выполнила женщине сложнейшую операцию по микрохирургическому удалению опухоли. Ее трудность заключалась в больших размерах опухоли (5х5 см) и массивном кровотечении. К тому же опухоль располагалась в основании передней черепной ямки, оттесняя лобные доли кверху и прорастая в решетчатую кость. Однако, благодаря мастерству врачей всю опухоль удалось успешно удалить.«Я начала понимать все происходящее, только придя в себя после операции. С момента обморока ничего не помню. Сейчас чувствую себя намного лучше. Я очень благодарна всему медицинскому персоналу, который борется за жизни пациентов», - поделилась пациентка перед выпиской.В настоящее время жизни женщины ничего не угрожает, она переведена в Прибайкальскую ЦРБ для дальнейшего лечения и реабилитации.Фото: РКБ