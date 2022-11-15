Общество 15.11.2022 в 18:48

Стоматологи за отказ от курения!

В дни Недели отказа от табака Стоматологическая поликлиника № 2 расскажет о последствиях действия никотина

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Стоматологи за отказ от курения!
Курение — одна из распространенных вредных привычек. Налет на зубах образуется вследствие отложения на них сульфата кадмия, который является продуктом горения.

При взаимодействии с белками слюны он активно сцепляется с поверхностью эмали зубов. Высокая температура, которая создается в полости рта при курении, окончательно запечатывает данные зубные отложения, лишая человека возможности самостоятельно очистить налет. Чем больше человек курит и чем ниже уровень гигиены, тем больше площадь распространения темного налета, вплоть до полного перекрытия коронковой части зуба.

Неприятный запах (галитоз) обусловлен также накоплением продуктов горения на корне языка, мягком налете и на поверхности слизистых оболочек. Нужно отметить, что данные условия вполне благоприятны для специфических газообразующих бактерий, продуктами жизнедеятельности которых являются соединения серы. Все это в совокупности приводит к образованию неприятного запаха изо рта.

К заболеваниям, возникающим от курения, относятся: гингивиты, пародонтиты, стоматиты, рак полости рта. Также у курильщиков со стажем курения более пяти лет наблюдается ксеростомия (сухость в полости рта), которая связана с тем, что табачный дым блокирует работу мелких слюнных желез во всей полости рта, в связи с чем перестает вырабатываться достаточное количество слюны. Появляются жалобы на жжение, некомфортные ощущения при приеме пищи, сухость слизистой. При ксеростомии начинает прогрессировать кариес на всех зубах, так как нарушается кислотно­щелочной баланс в полости рта и поддерживается кислая среда.

Курение вредит Вашему здоровью! Посещайте стоматолога два раза в год! Будьте здоровы! Телефон для записи: 37–16–49

Фото: unsplash.com
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