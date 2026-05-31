На севере Бурятии лесной пожар тушат парашюты

По сообщению РАЛХ РБ, за последние сутки в лесах Республики Бурятия зафиксированы три пожара, произошедших в Баунтовском эвенкийском районе. Основной причиной возгораний стало неосторожное обращение с огнём.

На утро 31 мая продолжается борьба с тремя пожарами, охватившими общую площадь в 67 гектаров. Один из очагов удалось локализовать на территории в 1 гектар. Для тушения возгораний в район направлены десантники-пожарные из Багдаринского и Хоринского авиаотделений. В общей сложности в ликвидации пожаров участвуют 30 сотрудников авиалесоохраны. Угроза для населённых пунктов и объектов экономики отсутствует. В Бурятии введён особый противопожарный режим, который запрещает использование открытого огня. Нахождение в лесу разрешено только в специально отведённых зонах. Весной более 90% лесных пожаров происходят по вине человека.

За достоверную информацию о поджигателях предусмотрено денежное вознаграждение - 10 000 рублей. Горячая линия лесной охраны 20-44-44.