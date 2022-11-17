В Улан-Удэ на проспекте Строителей появился проезд через трамвайные линии

Пока городские власти проводят, а население бурно обсуждает транспортно-маршрутные реформы в центре Улан-Удэ, на проспекте Строителей «без шума и пыли» появился технологический проезд через трамвайные линии.Завсегдатаи соцсетей вспоминают, что еще в 2019 году водители карет скорой помощи обратились к руководству города с просьбой организовать разворот налево. На проспекте много медицинских учреждений и бригадам важна оперативность для оказания помощи нуждающимся. Кроме этого, проезд сократил пробку на перекрестке и время ожидания.Заметим, мэр Улан-Удэ тогда же, в 2019-м, и поручил соответствующим службам и комитетам решить проблему. А сейчас времени с появления просьб водителей «скорых» прошло… Хотя вполне нормально – три года. Как и положено, для обещанного.Фото: Телеграм/Sibiryak