Общество 18.11.2022 в 10:09

Два пожилых водителя пострадали в Бурятии в ДТП

Иномарка врезалась в стоящий УАЗ, чей шофер копошился под машиной
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Текст: Номер один
Два пожилых водителя пострадали в Бурятии в ДТП
В Бурятии накануне в шесть часов вечера в Бичурском районе 63-летний водитель автомобиля «Тойота Калдина», следуя по автодороге Малый Куналей – Узкий Луг наехал на стоящий УАЗ, водитель которого проводил ремонтные работы под автомашиной.

В результате ДТП оба водителя с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение, сообщили в республиканской ГИБДД.

По предварительным данным, 69-летний водитель УАЗа в нарушение требований ПДД не выставил знак аварийно остановки.

За прошедшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 35 аварий с  механическими повреждениями машин, в том числе ДТП с пострадавшими. Вчера на территории республики инспекторами ДПС выявлено 323 нарушения ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 23 водителя с признаками опьянения.


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Фото: ГИБДД
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