Китайские машины завоевывают авторынок Бурятии

По данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB), в октябре продажи новых автомобилей в стране снизились на 62,8% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (до 45,2 тыс. автомобилей). При этом на вторую строчку рейтинга продаж новых автомобилей вышел китайский Haval - их продано в октябре 4,4 тыс. штук. Таким образом, китайских машин сегодня реализуется больше, чем японских, корейских и европейских.Напомним, что СВО и санкции активно способствуют процессу пересадки автомобилистов на продукцию китайского автопрома. Если до февраля китайские бренды болтались внизу рейтингов продаж новых автомобилей, то после фактического ухода крупнейших европейских, японских и корейских производителей и автодилеров с российского рынка китайцы смогли ускорить свою экспансию.Например, Haval, выпускающий под Калугой модельный ряд кроссоверов и джипов, с 2022 года начал поставки спецмашин в МЧС, Росгвардию, СК, полицию и другие силовые структуры. На подходе и поставки китайских машин в минобороны РФ, отмечают автоэксперты. В целом из-за резкого подорожания и дефицита привычных росссийскому обывателю западных иномарок переход на китайские машины это дело времени.В Бурятии Наval пока не имеет своего дилерского центра, что, по всей видимости, не за горами, поскольку рынок новых автомобилей не терпит пустоты.- За китайскими автомобилями будущее, поскольку за последний год производители резко подняли качество сборки, а штатные комплектации машин настолько богаты, что по цене они обходятся примерно на треть дешевле мировых автомобильных брендов, - говорит автомобильный аналитик Саян Будаев. - В западных регионах России, где я был недавно, они активно реализуются. Что касается Бурятии, то у автомобилистов есть определенное недоверие к китайским автомобилям, поскольку рынок «вырос» на японском правом руле и перестроиться сложно.Тем не менее, по словам эксперта, «если ситуация с санкциями будет продолжаться в течение пары лет, то китайские машины займут место в тройке самых продаваемых автомобилей и в Бурятии».Депутат Народного Хурала Михаил Степанов, экс-директор авторынка на улице Приречной, дает на завоевание рынка еще меньше времени.- Думаю, что если дело пойдет такими же темпами, через год у них будет абсолютное лидерство по продажам новых автомобилей в России, - полагает он.Не исключено, что большинство автосборочных предприятий, ранее построенных в России западными автопроизводителями, рано или поздно попадет в руки китайцам. Ведь покупатели сборочных конвейеров (а ими выступили в основном российские автодилеры), учитывая их уровень компетентности, вряд ли научатся производить автомобили. Торговля и производство - совершенно разные понятия. Поэтому, скорее всего, у автозаводов появятся китайские хозяева, а те смогут перестроить их под выпуск своих машин.Добавим, что китайская марка Omoda, принадлежащая концерну Chery, выведет на рынок РФ в 2023 году еще и новый электромобиль, об этом сообщает «Газета.ру».Пока сдерживающим фактором является значительное падение продажной цены автомобилей с пробегом. Ранее китайские автомобили теряли в цене до половины стоимости после даже небольшого периода эксплуатации.Однако теперь, по данным Drom.ru, продающиеся в Улан-Удэ подержанные китайские автомобили 2021 года с пробегом лишь примерно на 10% дешевле новых.Аналитики объясняют это тем, что китайские бэушные автомобили ранее покупались в автосалонах по гораздо более дешевым ценам и это сыграло на руку продавцам или «перекупам». И сегодня определить объективную цену, а не во сколько рынок оценивает старые китайские автомобили, не так-то просто. Тем более если учитывать фактор спекулятивного скачка цен в марте 2022.Добавим, что китайские автомобили, на которые сегодня вынуждены делать ставку российские автодилеры, оказались не особо выгодным товаром. Ведь цена машин из Китая с начала спецоперации выросла в среднем в полтора раза. В результате дилеры открыли салоны под обещания низких цен, а китайские производители потом в условиях дефицита задрали цены до небес. И сегодня они не соответствуют реалиям рынка. Тем более что доллар и исчисляемая в евро цена пошлин на новые авто упали значительно и по факту автомобили должны бы подешеветь, а не вырасти в цене.Например, если в Улан-Удэ в автосалоне самые бюджетные и «недорогие» кроссоверы Chery Tiggo 4 PRO в начале 2022 года реализовывались по цене в среднем за 1,8 млн рублей, то сегодня они обойдутся в сумму около 2,4 млн рублей. Речь идет о реальной конечной цене для покупателя без разного рода «акций trade-in» и т. д.Таким образом, при высоких ценах даже при дефиците новых японских и европейских иномарок заход «китайцев» может быть не столь быстрым, поскольку автомобилистам будет легче переориентироваться на рынок подержанных аатомобилей. Где цены с лета 2022 года демонстрируют тенденцию к понижению.Фото: unsplash.com