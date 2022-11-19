Общество 19.11.2022 в 08:30
Китайские машины завоевывают авторынок Бурятии
Авто из Поднебесной вышли в топ продаж, однако цены на них неоправданно высоки
Текст: Дмитрий Родионов
По данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB), в октябре продажи новых автомобилей в стране снизились на 62,8% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (до 45,2 тыс. автомобилей). При этом на вторую строчку рейтинга продаж новых автомобилей вышел китайский Haval - их продано в октябре 4,4 тыс. штук. Таким образом, китайских машин сегодня реализуется больше, чем японских, корейских и европейских.
Ниши свободны
Напомним, что СВО и санкции активно способствуют процессу пересадки автомобилистов на продукцию китайского автопрома. Если до февраля китайские бренды болтались внизу рейтингов продаж новых автомобилей, то после фактического ухода крупнейших европейских, японских и корейских производителей и автодилеров с российского рынка китайцы смогли ускорить свою экспансию.
Например, Haval, выпускающий под Калугой модельный ряд кроссоверов и джипов, с 2022 года начал поставки спецмашин в МЧС, Росгвардию, СК, полицию и другие силовые структуры. На подходе и поставки китайских машин в минобороны РФ, отмечают автоэксперты. В целом из-за резкого подорожания и дефицита привычных росссийскому обывателю западных иномарок переход на китайские машины это дело времени.
В Бурятии Наval пока не имеет своего дилерского центра, что, по всей видимости, не за горами, поскольку рынок новых автомобилей не терпит пустоты.
- За китайскими автомобилями будущее, поскольку за последний год производители резко подняли качество сборки, а штатные комплектации машин настолько богаты, что по цене они обходятся примерно на треть дешевле мировых автомобильных брендов, - говорит автомобильный аналитик Саян Будаев. - В западных регионах России, где я был недавно, они активно реализуются. Что касается Бурятии, то у автомобилистов есть определенное недоверие к китайским автомобилям, поскольку рынок «вырос» на японском правом руле и перестроиться сложно.
Тем не менее, по словам эксперта, «если ситуация с санкциями будет продолжаться в течение пары лет, то китайские машины займут место в тройке самых продаваемых автомобилей и в Бурятии».
Депутат Народного Хурала Михаил Степанов, экс-директор авторынка на улице Приречной, дает на завоевание рынка еще меньше времени.
- Думаю, что если дело пойдет такими же темпами, через год у них будет абсолютное лидерство по продажам новых автомобилей в России, - полагает он.
Не исключено, что большинство автосборочных предприятий, ранее построенных в России западными автопроизводителями, рано или поздно попадет в руки китайцам. Ведь покупатели сборочных конвейеров (а ими выступили в основном российские автодилеры), учитывая их уровень компетентности, вряд ли научатся производить автомобили. Торговля и производство - совершенно разные понятия. Поэтому, скорее всего, у автозаводов появятся китайские хозяева, а те смогут перестроить их под выпуск своих машин.
Добавим, что китайская марка Omoda, принадлежащая концерну Chery, выведет на рынок РФ в 2023 году еще и новый электромобиль, об этом сообщает «Газета.ру».
Завышенные цены
Пока сдерживающим фактором является значительное падение продажной цены автомобилей с пробегом. Ранее китайские автомобили теряли в цене до половины стоимости после даже небольшого периода эксплуатации.
Однако теперь, по данным Drom.ru, продающиеся в Улан-Удэ подержанные китайские автомобили 2021 года с пробегом лишь примерно на 10% дешевле новых.
Аналитики объясняют это тем, что китайские бэушные автомобили ранее покупались в автосалонах по гораздо более дешевым ценам и это сыграло на руку продавцам или «перекупам». И сегодня определить объективную цену, а не во сколько рынок оценивает старые китайские автомобили, не так-то просто. Тем более если учитывать фактор спекулятивного скачка цен в марте 2022.
Добавим, что китайские автомобили, на которые сегодня вынуждены делать ставку российские автодилеры, оказались не особо выгодным товаром. Ведь цена машин из Китая с начала спецоперации выросла в среднем в полтора раза. В результате дилеры открыли салоны под обещания низких цен, а китайские производители потом в условиях дефицита задрали цены до небес. И сегодня они не соответствуют реалиям рынка. Тем более что доллар и исчисляемая в евро цена пошлин на новые авто упали значительно и по факту автомобили должны бы подешеветь, а не вырасти в цене.
Например, если в Улан-Удэ в автосалоне самые бюджетные и «недорогие» кроссоверы Chery Tiggo 4 PRO в начале 2022 года реализовывались по цене в среднем за 1,8 млн рублей, то сегодня они обойдутся в сумму около 2,4 млн рублей. Речь идет о реальной конечной цене для покупателя без разного рода «акций trade-in» и т. д.
Таким образом, при высоких ценах даже при дефиците новых японских и европейских иномарок заход «китайцев» может быть не столь быстрым, поскольку автомобилистам будет легче переориентироваться на рынок подержанных аатомобилей. Где цены с лета 2022 года демонстрируют тенденцию к понижению.
Фото: unsplash.com
Ниши свободны
Напомним, что СВО и санкции активно способствуют процессу пересадки автомобилистов на продукцию китайского автопрома. Если до февраля китайские бренды болтались внизу рейтингов продаж новых автомобилей, то после фактического ухода крупнейших европейских, японских и корейских производителей и автодилеров с российского рынка китайцы смогли ускорить свою экспансию.
Например, Haval, выпускающий под Калугой модельный ряд кроссоверов и джипов, с 2022 года начал поставки спецмашин в МЧС, Росгвардию, СК, полицию и другие силовые структуры. На подходе и поставки китайских машин в минобороны РФ, отмечают автоэксперты. В целом из-за резкого подорожания и дефицита привычных росссийскому обывателю западных иномарок переход на китайские машины это дело времени.
В Бурятии Наval пока не имеет своего дилерского центра, что, по всей видимости, не за горами, поскольку рынок новых автомобилей не терпит пустоты.
- За китайскими автомобилями будущее, поскольку за последний год производители резко подняли качество сборки, а штатные комплектации машин настолько богаты, что по цене они обходятся примерно на треть дешевле мировых автомобильных брендов, - говорит автомобильный аналитик Саян Будаев. - В западных регионах России, где я был недавно, они активно реализуются. Что касается Бурятии, то у автомобилистов есть определенное недоверие к китайским автомобилям, поскольку рынок «вырос» на японском правом руле и перестроиться сложно.
Тем не менее, по словам эксперта, «если ситуация с санкциями будет продолжаться в течение пары лет, то китайские машины займут место в тройке самых продаваемых автомобилей и в Бурятии».
Депутат Народного Хурала Михаил Степанов, экс-директор авторынка на улице Приречной, дает на завоевание рынка еще меньше времени.
- Думаю, что если дело пойдет такими же темпами, через год у них будет абсолютное лидерство по продажам новых автомобилей в России, - полагает он.
Не исключено, что большинство автосборочных предприятий, ранее построенных в России западными автопроизводителями, рано или поздно попадет в руки китайцам. Ведь покупатели сборочных конвейеров (а ими выступили в основном российские автодилеры), учитывая их уровень компетентности, вряд ли научатся производить автомобили. Торговля и производство - совершенно разные понятия. Поэтому, скорее всего, у автозаводов появятся китайские хозяева, а те смогут перестроить их под выпуск своих машин.
Добавим, что китайская марка Omoda, принадлежащая концерну Chery, выведет на рынок РФ в 2023 году еще и новый электромобиль, об этом сообщает «Газета.ру».
Завышенные цены
Пока сдерживающим фактором является значительное падение продажной цены автомобилей с пробегом. Ранее китайские автомобили теряли в цене до половины стоимости после даже небольшого периода эксплуатации.
Однако теперь, по данным Drom.ru, продающиеся в Улан-Удэ подержанные китайские автомобили 2021 года с пробегом лишь примерно на 10% дешевле новых.
Аналитики объясняют это тем, что китайские бэушные автомобили ранее покупались в автосалонах по гораздо более дешевым ценам и это сыграло на руку продавцам или «перекупам». И сегодня определить объективную цену, а не во сколько рынок оценивает старые китайские автомобили, не так-то просто. Тем более если учитывать фактор спекулятивного скачка цен в марте 2022.
Добавим, что китайские автомобили, на которые сегодня вынуждены делать ставку российские автодилеры, оказались не особо выгодным товаром. Ведь цена машин из Китая с начала спецоперации выросла в среднем в полтора раза. В результате дилеры открыли салоны под обещания низких цен, а китайские производители потом в условиях дефицита задрали цены до небес. И сегодня они не соответствуют реалиям рынка. Тем более что доллар и исчисляемая в евро цена пошлин на новые авто упали значительно и по факту автомобили должны бы подешеветь, а не вырасти в цене.
Например, если в Улан-Удэ в автосалоне самые бюджетные и «недорогие» кроссоверы Chery Tiggo 4 PRO в начале 2022 года реализовывались по цене в среднем за 1,8 млн рублей, то сегодня они обойдутся в сумму около 2,4 млн рублей. Речь идет о реальной конечной цене для покупателя без разного рода «акций trade-in» и т. д.
Таким образом, при высоких ценах даже при дефиците новых японских и европейских иномарок заход «китайцев» может быть не столь быстрым, поскольку автомобилистам будет легче переориентироваться на рынок подержанных аатомобилей. Где цены с лета 2022 года демонстрируют тенденцию к понижению.
Фото: unsplash.com