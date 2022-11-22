В Бурятии появились 8 новых камер фиксации нарушений ПДД

Госавтоинспекция Бурятии сообщила о введении в эксплуатацию новых камер фото-видеофиксации нарушений ПДД. Восемь стационарных комплексов установлены на автомобильных дорогах республики и в Улан-Удэ. В настоящий момент завершен монтаж оборудования и настройка программного обеспечения.Адреса установки комплексов:- Улан-Удэ, ул. Совхозная, д. 37;- автодорога Береговая – Кабанск – Посольское (в районе с. Кабанск);- автодорога Романовка – Багдарин (в районе с. Багдарин);- подъезд от федеральной автодороги А-340 к Кяхте;- автодорога Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан (в районе с. Максимиха);- автодорога Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан (в районе п. Усть-Баргузин);- автодорога Улан-Удэ – Романовка – Чита (в районе с. Комсомольское);- автодорога Улан-Удэ – Романовка – Чита (в районе с. Исинга).Фото: ГИБДД Бурятии