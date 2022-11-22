Общество 22.11.2022 в 09:43

В Бурятии появились 8 новых камер фиксации нарушений ПДД

Большинство из них установлены на дорогах в районах республики
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии появились 8 новых камер фиксации нарушений ПДД
Госавтоинспекция Бурятии сообщила о введении в эксплуатацию новых камер фото-видеофиксации нарушений ПДД. Восемь стационарных комплексов установлены на автомобильных дорогах республики и в Улан-Удэ. В настоящий момент завершен монтаж оборудования и настройка программного обеспечения.

Адреса установки комплексов:

- Улан-Удэ, ул. Совхозная, д. 37;

- автодорога Береговая – Кабанск – Посольское (в районе с. Кабанск);

- автодорога Романовка – Багдарин (в районе с. Багдарин);

- подъезд от федеральной автодороги А-340 к Кяхте;

- автодорога Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан (в районе с. Максимиха);

- автодорога Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан (в районе п. Усть-Баргузин);

- автодорога Улан-Удэ – Романовка – Чита (в районе с. Комсомольское);

- автодорога Улан-Удэ – Романовка – Чита (в районе с. Исинга).

Фото: ГИБДД Бурятии
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