Общество 24.11.2022 в 16:41

Водителей Бурятии ждет небывалая проверка

Она продлится три дня и затронет несколько районов республики
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Текст: Константин Воронов
Водителей Бурятии ждет небывалая проверка
ГИБДД Бурятии сообщила о предстоящей массовой проверке водителей. В отличие от предыдущих, она продлится целых три дня и затронет не только Улан-Удэ, но и районы республики.

«В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с пятницы по воскресенье (25-27 ноября) в республике пройдут профилактические мероприятия по массовой проверке водителей группами нарядов ДПС. Особое внимание будет уделено соблюдению ПДД водителями и пешеходами на пешеходных переходах, а также пресечению фактов управления транспортом в состоянии опьянения», - рассказали в Госавтоинспекции.

Так, в пятницу в Улан-Удэ запланировано выставление дополнительных экипажей ДПС в составе 30 сотрудников. В течение нескольких часов автоинспекторы проведут проверку на аварийно-опасных участках магистральных улиц города.

В выходные дни дополнительные экипажи ДПС направят на работу в Заиграевский, Тарбагатайский и Мухоршибирский районы.

Фото: МВД Бурятии
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