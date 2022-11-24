Водителей Бурятии ждет небывалая проверка

ГИБДД Бурятии сообщила о предстоящей массовой проверке водителей. В отличие от предыдущих, она продлится целых три дня и затронет не только Улан-Удэ, но и районы республики.«В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с пятницы по воскресенье (25-27 ноября) в республике пройдут профилактические мероприятия по массовой проверке водителей группами нарядов ДПС. Особое внимание будет уделено соблюдению ПДД водителями и пешеходами на пешеходных переходах, а также пресечению фактов управления транспортом в состоянии опьянения», - рассказали в Госавтоинспекции.Так, в пятницу в Улан-Удэ запланировано выставление дополнительных экипажей ДПС в составе 30 сотрудников. В течение нескольких часов автоинспекторы проведут проверку на аварийно-опасных участках магистральных улиц города.В выходные дни дополнительные экипажи ДПС направят на работу в Заиграевский, Тарбагатайский и Мухоршибирский районы.Фото: МВД Бурятии