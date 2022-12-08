В Бурятии пьяный водитель представился именем умершего брата

В Бурятии в поселке Онохой Заиграевского района сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль ВАЗ-2101, двигавшийся без государственного регистрационного знака. При проверке документов автоинспекторы почувствовали запах алкоголя, исходивший от водителя. Внешние признаки поведения также указывали на то, что мужчина находится в состоянии опьянения. На просьбу инспекторов ДПС предъявить документы водитель пояснил, что забыл их,но назвал фамилию, имя и отчество, а также дату рождения.После проведения процедуры освидетельствования, результат которой показал наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, и составления административного материала, мужчина попросил разрешения выйти на улицу из патрульного автомобиля. Поскольку гражданин вел себя адекватно и не проявлял никаких признаков агрессии или несогласия с действиями автоинспекторов, сотрудники полиции согласились и вместе с ним вышли на улицу, рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.В какой-то момент мужчина неожиданно решил скрыться с места происшествия, однако был задержан сотрудником Госавтоинспекции. После чего автоинспекторы приняли решение доставить водителя в отдел полиции для дополнительной проверки по учетным данным. При прохождении процедуры дактилоскопирования выяснилось, что мужчина ввел в заблуждение полицейских и представился данными умершего брата.Установлено, что 37-летний житель села Унэгэтэй прав управления транспортом не имеет и ранее уже задерживался сотрудниками Госавтоинспекции за вождение в нетрезвом виде. Суд оценил находчивость сельчанина. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и без прав ему назначили наказание в виде 10 суток административного ареста, а также штрафа в размере 2000 рублей за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции.Фото: «Номер один»