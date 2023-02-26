В Кяхте на пожаре пострадал пожилой человек

В Бурятии в городе Кяхта сегодня ранним утром произошел пожар в частном жилом доме. На тушение привлекались пожарные расчеты пожарной части Кяхтинского отряда ГПС, сообщили в Главном управлении МЧС России по Бурятии.На момент прибытия первого подразделения горела кровля дома и помещение изнутри. Огнеборцы вынесли из горящего дома 76-летего мужчину. Пострадавший с ожогами госпитализирован.Площадь пожара составила 49 квадратных метров. Предварительной причиной пожара является короткое замыкание электропроводки.Фото: МЧС