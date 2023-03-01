Власти города Бабушкин в Бурятии продают баню

Администрация города Бабушкин выставила на торги здание городской бани. Кирпичное здание 1981 года постройки оценили в 1,7 млн рублей. Жители Бабушкина в соцсетях выражают свое недовольство продажей бани.

Объявление о продаже бани появилось на сайте электронных торгов. Администрация города объявила проведение аукциона в электронной форме по продаже муниципального имущества - нежилого здания (бани) площадью 430,8 кв.м.

Жители города такому решению не обрадовались.

«Баня выстояла в 90-е, а тут на тебе – все», «Я на сходе выступала против продажи бани», - пишут местные жители в районных вайбер-чатах.