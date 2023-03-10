В Бурятии 36-летний сельчанин угнал КамАЗ покататься

В Бурятии к уголовной ответственности сразу по двум статьям УК РФ привлечен 36-летний работник автобазы, расположенной неподалеку от села Нурселения (пригород Ула-Удэ). Мужчина, помогавший с ремонтом КамАЗа его 33-летнему владельцу, угнал автомашину и совершил на ней ДТП, сообщили в республиканском МВД.Дознанием установлено, что днем 13 ноября 2022 года злоумышленник, распив спиртное, сел за руль грузового автомобиля: отремонтированное транспортное средство хозяин оставил на территории базы на период отъезда в район республики. Захмелевший подозреваемый на чужом авто решил покататься, однако не справился с управлением и в селе Нижняя Иволга совершил столкновение с легковым автомобилем. В результате аварии никто не пострадал.На место для разбирательства выехали сотрудники ГИБДД. Они выяснили, что ранее водитель привлекался за управление транспортом в нетрезвом виде к административной ответственности. Собранный материал автоинспекторы направили в орган дознания, которым за допущенное им повторное правонарушение было возбуждено уже уголовное дело по статье 264.1 УК РФ.В дальнейшем, установив, что машиной злоумышленник завладел неправомерно, без разрешения его владельца, подозреваемый был подвергнут уголовному преследованию и за угон транспортного средства (статья 166 УК РФ).Отметим, у мужчины имеется погашенная судимость по ст. 264.1 УК РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). Дознание продолжается.Фото: kamaz.ru