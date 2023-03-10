Общество 10.03.2023 в 18:05
В Бурятии 36-летний сельчанин угнал КамАЗ покататься
Он совершил ДТП и привлечен к уголовной ответственности за пьяное вождение и угон
Текст: Номер один
В Бурятии к уголовной ответственности сразу по двум статьям УК РФ привлечен 36-летний работник автобазы, расположенной неподалеку от села Нурселения (пригород Ула-Удэ). Мужчина, помогавший с ремонтом КамАЗа его 33-летнему владельцу, угнал автомашину и совершил на ней ДТП, сообщили в республиканском МВД.
Дознанием установлено, что днем 13 ноября 2022 года злоумышленник, распив спиртное, сел за руль грузового автомобиля: отремонтированное транспортное средство хозяин оставил на территории базы на период отъезда в район республики. Захмелевший подозреваемый на чужом авто решил покататься, однако не справился с управлением и в селе Нижняя Иволга совершил столкновение с легковым автомобилем. В результате аварии никто не пострадал.
На место для разбирательства выехали сотрудники ГИБДД. Они выяснили, что ранее водитель привлекался за управление транспортом в нетрезвом виде к административной ответственности. Собранный материал автоинспекторы направили в орган дознания, которым за допущенное им повторное правонарушение было возбуждено уже уголовное дело по статье 264.1 УК РФ.
В дальнейшем, установив, что машиной злоумышленник завладел неправомерно, без разрешения его владельца, подозреваемый был подвергнут уголовному преследованию и за угон транспортного средства (статья 166 УК РФ).
Отметим, у мужчины имеется погашенная судимость по ст. 264.1 УК РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). Дознание продолжается.
Фото: kamaz.ru
Дознанием установлено, что днем 13 ноября 2022 года злоумышленник, распив спиртное, сел за руль грузового автомобиля: отремонтированное транспортное средство хозяин оставил на территории базы на период отъезда в район республики. Захмелевший подозреваемый на чужом авто решил покататься, однако не справился с управлением и в селе Нижняя Иволга совершил столкновение с легковым автомобилем. В результате аварии никто не пострадал.
На место для разбирательства выехали сотрудники ГИБДД. Они выяснили, что ранее водитель привлекался за управление транспортом в нетрезвом виде к административной ответственности. Собранный материал автоинспекторы направили в орган дознания, которым за допущенное им повторное правонарушение было возбуждено уже уголовное дело по статье 264.1 УК РФ.
В дальнейшем, установив, что машиной злоумышленник завладел неправомерно, без разрешения его владельца, подозреваемый был подвергнут уголовному преследованию и за угон транспортного средства (статья 166 УК РФ).
Отметим, у мужчины имеется погашенная судимость по ст. 264.1 УК РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). Дознание продолжается.
Фото: kamaz.ru
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