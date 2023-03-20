Бурятская модель спустя два года раскрыла правду о съемках с Анфисой Чеховой

Два года с половиной назад модель из Агинского Бурятского округа по имени Наталья отправилась в Москву на съемки для бренда известной теледивы Анфисы Чеховой. Это произошло после крупного скандала из-за выражений о бурятках от горе-знаменитости. Тогда в эфире телеканала «домашний» Анфиса Чехова разошлась и сравнила свою неудачную бьюти-процедуру с лицом бурятской женщины, наряду с «алкашкой, избитой своим сожителем» и т.д. Многие люди и за пределами Бурятии посчитали эти фразы не просто оскорбительными, но и расистскими.

После массового возмущения в социальных сетях, удаления эфира и поданного заявления в правоохранительные органы от Уполномоченной по правам человека в Бурятии Чехова решила загладить вину и сделать лицом своего бренда женщину бурятской национальности. К ней приехала модель из глубинки.

Выяснилось, что все прошло не так гладко. Накануне женщина написала в социальных сетях, что решила спустя достаточно долгое время наконец-таки раскрыть все карты по поводу Анфисы Чеховой: «С той нелепой ситуации прошло уже почти 3 года, а я до сих пор встречаю на каждом углу людей, которые умудряются как-то задеть меня, задают миллион вопросов, расспрашивают что и как. Персоны, которым так сильно интересна моя жизнь, будьте проще, перестаньте обладать невероятным любопытством, именно этот случай вообще того не стоит».

«Если вы думаете, что бренд Анфисы каким-то образом мне помог в реализации себя, соц.сетей - то вы далеко ошибаетесь. От этой одной съёмки мне ни горячо, ни холодно. Я как развивалась до этого момента самостоятельно, так я это и продолжаю делать по сей день. Лицом её бренда я никогда не была, не являюсь, и тем более быть им - не буду. У нас не заключался с ней контракт, то есть человек на публику показал своё актерство, не более»,

- пишет модель в своих соцсетях.



Женщина добавила, что все финансовые расходы, начиная с мелочей, заканчивая поездкой - оплачивались исключительно за ее счёт. Также модель признается, что тоже «включала актрису, но естественно были и радостные моменты и настоящие эмоции».

«Если достаточно известный человек набирает к себе в команду людей, во-первых он это делает от души, ну в во-вторых - это сплошная грязь. В человеке не было абсолютно никакой искренности, воспользовавшись моментом он просто захотел сгладить конфликт, вот и все. Я рассказала только одну треть всей ситуации. Поэтому, дорогие мои, тема закрыта, надеюсь на понимание и порядочность»,

- вспоминает Наталья.



«Я человек, который ничего в этом не понимает, говорю: «колите», и он мне как вкачал литр «гиалуроночки»! И я просто стала бурятской женщиной», - заявила Анфиса Чехова.

Знаменитость добавила, что два месяца не могла смотреть в зеркало и ненавидела свое отражение. Вдобавок и косметолог продолжила тему сравнения буряток с неприятным внешним видом: «Хуже всего, когда склонен к отекам. Это все гиперболизируется, утром ты просыпаешься не просто как бурятка, а…».



«Как алкоголичка, избитая своим сожителем!» - продолжила ее фразу Анфиса Чехова.





Фото: скриншот из видео