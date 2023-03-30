Общество 30.03.2023 в 00:36
В Улан-Удэ актер русского драмтеатра Артур Шувалов вскрыл себе вены на публике
Он объяснил свои действия протестом против попыток увольнения его и его жены
Текст: Номер один
В Улан-Удэ актер Русского драматического театра Артур Шувалов вскрыл вены на публике. Это произошло сегодня после спектакля Сергея Левицкого «Театр. Изнанка» (18+) во время выходов артистов на поклоны, сообщают очевидцы ЧП в соцсетях.
«На протяжении года меня пытаются уволить из этого театра, меня унижают, лишают работы, лишают денег. Сегодня уволили мою жену Светлану Полянскую. Я не хочу с этим мириться, но у меня больше нет сил, больше нет выбора <…> Я считаю, что наш зритель достоин умной режиссуры. Простите меня, пожалуйста, я устал, я не могу», - заявил Шувалов.
После этих слов он несколько раз махнул рукой, повредив себе другую руку. Актера сразу увели за кулисы и вызвали скорую помощь.
Как сообщили в правительстве Бурятии, «обстоятельства произошедшего инцидента во время спектакля в Русском драматическом театре выясняются. Жизни артиста ничего не угрожает. Проверяются все обстоятельства произошедшего. Информация о самой ситуации пока очень противоречивая. Будут опрошены все свидетели. В том числе, на предмет событий предшествующих сегодняшнему».
Судя по всему, случившееся – продолжение событий, связанных с увольнением бывшего главного режиссера ГРДТ Сергея Левицкого в марте прошлого года. В театре остаются актеры, требующие возвращения бывшего худрука и находящиеся в оппозиции нынешнему руководству.
Фото: pixabay.com
«На протяжении года меня пытаются уволить из этого театра, меня унижают, лишают работы, лишают денег. Сегодня уволили мою жену Светлану Полянскую. Я не хочу с этим мириться, но у меня больше нет сил, больше нет выбора <…> Я считаю, что наш зритель достоин умной режиссуры. Простите меня, пожалуйста, я устал, я не могу», - заявил Шувалов.
После этих слов он несколько раз махнул рукой, повредив себе другую руку. Актера сразу увели за кулисы и вызвали скорую помощь.
Как сообщили в правительстве Бурятии, «обстоятельства произошедшего инцидента во время спектакля в Русском драматическом театре выясняются. Жизни артиста ничего не угрожает. Проверяются все обстоятельства произошедшего. Информация о самой ситуации пока очень противоречивая. Будут опрошены все свидетели. В том числе, на предмет событий предшествующих сегодняшнему».
Судя по всему, случившееся – продолжение событий, связанных с увольнением бывшего главного режиссера ГРДТ Сергея Левицкого в марте прошлого года. В театре остаются актеры, требующие возвращения бывшего худрука и находящиеся в оппозиции нынешнему руководству.
Фото: pixabay.com