Общество 30.03.2023 в 00:36

В Улан-Удэ актер русского драмтеатра Артур Шувалов вскрыл себе вены на публике

Он объяснил свои действия протестом против попыток увольнения его и его жены
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В Улан-Удэ актер русского драмтеатра Артур Шувалов вскрыл себе вены на публике
В Улан-Удэ актер Русского драматического театра Артур Шувалов вскрыл вены на публике. Это произошло сегодня после спектакля Сергея Левицкого «Театр. Изнанка» (18+) во время выходов артистов на поклоны, сообщают очевидцы ЧП в соцсетях.

«На протяжении года меня пытаются уволить из этого театра, меня унижают, лишают работы, лишают денег. Сегодня уволили мою жену Светлану Полянскую. Я не хочу с этим мириться, но у меня больше нет сил, больше нет выбора <…> Я считаю, что наш зритель достоин умной режиссуры. Простите меня, пожалуйста, я устал, я не могу», - заявил Шувалов.

После этих слов он несколько раз махнул рукой, повредив себе другую руку. Актера сразу увели за кулисы и вызвали скорую помощь.

Как сообщили в правительстве Бурятии, «обстоятельства произошедшего инцидента во время спектакля в Русском драматическом театре выясняются. Жизни артиста ничего не угрожает. Проверяются все обстоятельства произошедшего. Информация о самой ситуации пока очень противоречивая. Будут опрошены все свидетели. В том числе, на предмет событий предшествующих сегодняшнему».

Судя по всему, случившееся – продолжение событий, связанных с увольнением бывшего главного режиссера ГРДТ Сергея Левицкого в марте прошлого года. В театре остаются актеры, требующие возвращения бывшего худрука и находящиеся в оппозиции нынешнему руководству.

Фото: pixabay.com
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