Общество 05.04.2023 в 11:05

В Улан-Удэ щенок, которого едва не заморили голодом, нашел новую семью

Видео: счастливой историей поделились волонтеры «Собаки счастья»
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ щенок, которого едва не заморили голодом, нашел новую семью

Активисты благотворительного фонда «Собака счастья» в своих соцсетях поделились радостной новостью – щенок, которого нашли измученным и истощенным, недавно уехал в новый дом.

В Улан-Удэ житель едва не заморил голодом своего щенка на цепи
07.03.2023 в 13:39
Напомним, в начале марта в «Собаке счастья» рассказали о жестоких условиях, в которых нашли 5-месячного пса. Хозяин кормил его 2-3 раза в неделю и всю жизнь держал на цепи. Его судьба взволновала неравнодушную соседку – она начала подкармливать песика и рассказал о нем активистам. По словам волонтеров, хозяин не собирался отдавать питомца ровно до тех пор, пока животное не заболело.

«Мы рады поделиться с вами трогательной историей о щенке, который сидел на цепи, голодный и больной, но, наконец, нашел любящий дом. Это щенок, которого мы назвали Хан. Он был обречен мучиться на цепи во дворе. У него не было ни крова, ни еды, ни заботы. Его состояние ухудшалось день ото дня, пока добрая соседка не заметила его и не взяла заботу о нем на себя»,

 - рассказали они.
Как пишут в «Собаке счастья», Хан расцветал с каждым днем, становясь все более крепким и жизнерадостным щенком. Он поборол тяжелую болезнь, научился доверять людям и самое главное, обрел свой дом.


«Собака счастья» благодарит всех жителей, которые помогли с оплатой лечения питомца и поучаствовали в его судьбе.


Фото: "Собака счастья"

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