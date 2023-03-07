В Улан-Удэ житель едва не заморил голодом своего щенка на цепи

В благотворительном фонде «Собака счастья» поделились грустной историей щенка по кличке Хан. Псу всего 5-6 месяцев, но до недавнего момента жил он в тяжелых условиях.

«Всю свою маленькую жизнь он просидел на цепи. О его существовании редко вспоминал его хозяин, любителю горячительных напитков нужна была только «большая собака». О том, что животное нужно кормить, он вспоминал 2-3 раза в неделю. Только благодаря неравнодушной соседке, Хан смог выжить. Именно она ходила и подкармливала несчастного песика и дала ему шанс на жизнь. Хозяина мало волновала судьба питомца, но и отдавать его он не собирался, пока Хан не заболел»,

- рассказывают волонтеры.



Щенок подхватил энтерит, и с этого момента совсем перестал интересовать своего владельца. К счастью, пес попал в руки добровольцев, которые решили его спасти. Сейчас Хан находится на попечении фонда «Собака счастья». Он каждый день ездит в клинику на капельницы, ему также назначили курс антибиотиков. Состояние тяжелое: отказ от еды, обезвоживание, истощение.

«Друзья, нам сейчас очень важна ваша помощь и поддержка, ведь Хан лечится в клинике Альфавет, где наши долги уже перевалили за 200 тысяч. Любая сумма имеет значение»,

- обращаются активисты.



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Фото: Собака счастья