В Улан-Удэ житель едва не заморил голодом своего щенка на цепи
В благотворительном фонде «Собака счастья» поделились грустной историей щенка по кличке Хан. Псу всего 5-6 месяцев, но до недавнего момента жил он в тяжелых условиях.
Щенок подхватил энтерит, и с этого момента совсем перестал интересовать своего владельца. К счастью, пес попал в руки добровольцев, которые решили его спасти. Сейчас Хан находится на попечении фонда «Собака счастья». Он каждый день ездит в клинику на капельницы, ему также назначили курс антибиотиков. Состояние тяжелое: отказ от еды, обезвоживание, истощение.
«Всю свою маленькую жизнь он просидел на цепи. О его существовании редко вспоминал его хозяин, любителю горячительных напитков нужна была только «большая собака». О том, что животное нужно кормить, он вспоминал 2-3 раза в неделю. Только благодаря неравнодушной соседке, Хан смог выжить. Именно она ходила и подкармливала несчастного песика и дала ему шанс на жизнь. Хозяина мало волновала судьба питомца, но и отдавать его он не собирался, пока Хан не заболел»,
- рассказывают волонтеры.
Для того, чтобы помочь благотворительному фонду «Собака счастья», можно воспользоваться реквизитами.
«Друзья, нам сейчас очень важна ваша помощь и поддержка, ведь Хан лечится в клинике Альфавет, где наши долги уже перевалили за 200 тысяч. Любая сумма имеет значение»,
- обращаются активисты.
МИР для сборов: 2202 2032 5608 4080 Екатерина Павловна К.
Система быстрых платежей и номер Киви кошелька: 89025310108
Счёт Тинькофф: 2200700129906078
Яндекс деньги: 4100116878904434
*Скопировать номера можно по ссылке в профиле
Расчётный счёт: 40701810809160000010
ИНН: 0326591662
Банк: БУРЯТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ М8601 ПАО СБЕРБАНК
БИК: 048142604
*Если у вас есть сбербанк-онлайн, для перевода на р/с просто введите в поиске «Собака счастья»
Фото: Собака счастья