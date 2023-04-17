В Улан-Удэ в рамках месячника чистоты убрали семь свалок

В Улан-Удэ с начала месячника чистоты прошли 338 экологических акций, в которых приняло участие 590 организаций и 11361 человек. О промежуточных итогах месячника рассказали сегодня на брифинге в мэрии города.- Идет крайняя неделя месячника чистоты, запланировано множество экологических акций. Прошу всех жителей нашего города запланировать на этой неделе субботники, убрать свои участки и прилегающие территории. Напоминаю, месячник чистоты завершится 22 апреля – в этот день с 8 до 19 часов будет вестись бесплатный прием мусора на полигоне в Вахмистрово. Горожане смогут сдать ветки, ботву, стекло, пластик и другой мусор. Одно условие - принимать будут не более трех кубометров мусора из одних рук, - сказал зампредседателя Комитета городского хозяйства по благоустройству Игорь Мункуев.В рамках месячника в городе убрали 7 несанкционированных свалок - на ул. Краснодонска, 3, ул. Краснодонская, 6, Жуковского, 38, ул. Пищевая, 38, ул. Воровского, 42, Маршака, 51 и в 111-м микрорайоне вблизи дома №7,.С начала месячника чистоты на полигон Комбината по благоустройству принято более 1000 кубометров мусора, собранного в результате экологических акций.Также в рамках месячника совместно с Республиканским мусороперерабатывающим заводом проводится акция «Город без покрышек». Организованы точки сбора старых автомобильных покрышек, которые в последующем доставят на завод для переработки. Собранные покрышки станут сырьем для производства безопасного и долговечного резинового покрытия и плитки. На этой неделе покрышки собираются в Советском и Железнодорожном районах, на следующей неделе – в Октябрьском районе.Напомним, месячник чистоты был объявлен мэром Улан-Удэ Игорем Шутенковым. В уборке городских территорий задействованы коммунальные службы, сотрудники предприятий всех форм собственности, культурные и образовательные учреждения. Также в рамках месячника сотрудники Управления административного контроля усиленно проверяют, как убирают свои прилегающие территории организации и предприятия. Завершится месячник чистоты 22 апреля общегородским субботником.Фото: мэрия Улан-Удэ