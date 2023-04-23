Бурятская певица рассказала, как Сергей Зверев помогал ей покорить шоу «Голос»

Выступление Виктории Орбодоевой на центральном телеканале страны не просто случайность. Она с малых лет участвует в международных вокальных конкурах, исколесила всю республику с семейным ансамблем, а теперь заявила о себе на шоу «Голос» (12+).Виктория родом из талантливой семьи. В 90-х ее мать Билигма Доржиевна создала семейный ансамбль «Дымбрыловы», в дальнейшем ставший знаменитым не только в нашей республике.- В мире музыки я с самого детства. Мои родители очень много выступали на сцене. Вся наша семья была в ансамбле. Даже победили во всероссийском конкурсе. Позже наш ансамбль вошел в состав другого - «Тоонто». Он один из старейших ансамблей народного фольклора. Уже вместе с ним мы ездили на гастроли за границу. Так мы увидели Италию, Францию, Америку и многие другие страны. Родители до сих пор выступают, - рассказывает Виктория Орбодоева.Уроженка Сибири по профессии - педагог по вокалу. Когда-то ей довелось работать в благотворительном фонде «Звуки жизни». Это не просто фонд, а целый проект по реабилитации детей с нарушением слуха. Виктория помогала дошкольникам проходить комплекс медико-, психолого-, педагогических занятий и открывать мир заново.- Это удивительный момент, когда коммуницируешь с глухонемыми детьми через голос, поешь им. Многие дети со слуховыми аппаратами очень хорошо понимают мир через ритм. Мы активно работали с музыкальными инструментами. Через музыку у них увеличивается когнитивная способность. Они начинают воспринимать информацию через пение намного лучше, чем даже через речь. Потому что пение задействует наш древний мозг. Оно все-таки появилось раньше, чем речь, - вспоминает Виктория.На жизненном пути нашей певицы остались яркие воспоминания не только от благотворительного фонда. Несколько раз Орбодоева участвовала в съемках многосерийных сериалов.Восточная красавица принимала участие в эпизодических съемках юмористического сериала «Универ» (16+). В один из дней режиссеру понадобилась девушка азиатской внешности.- Когда-то давно я оставляла заявки на кастингах. Возможно, именно тогда меня и нашли среди многих фотографий. Им как раз нужна была такая, как я. Меня пригласили на съемки и сказали, что нужна девушка на роль гейши. Целых три часа наносили грим. Казалось, что запись сцены с моим участием длилась бесконечно. Ну да, я снялась в «Универе», - смущается Виктория.Съемки проходили в павильонах «Амедиа», крупнейшей частной киностудии Москвы. Спустя время, уже в 2018 году, повторить интересный опыт работы в кадре Виктории предложил ее давний знакомый. Именно тогда на экраны вышел исторический многосерийный сериал «Золотая Орда» (16+).- Меня пригласил на съемки Мазан Поштаров из Калмыкии. Мы с ним когда-то делали мой сольный концерт. В какой-то момент для сцены в шатре понадобилась девушка азиатской внешности, которая еще смогла бы петь. Мне прислали довольно необычный текст песни. Режиссер Тимур Алпатов попросил написать на него музыку. Меня это очень заинтересовало, помню, как сочиняла на ходу. Съемки проходили два дня с утра и до вечера. Мне безумно понравилось. На площадке все были фанатами своего дела. Там я познакомилась с актрисой Юлией Пересильд. Она очень приятная девушка, - делится наша певица.Напомним, Юлия Пересильд - главная участница самого масштабного кинопроекта последних десятилетий «Вызов» (6+). И, наверное, есть ирония в его названии, проект действительно стал настоящим вызовом для нее. Некоторые сцены снимали в космосе на станции МКС.Популярное развлекательное шоу, где участники удивляют судей и миллионы телезрителей своими вокальными данными, известно на всю страну. Один из этапов – «слепые прослушивания», где жюри сидит спиной к артисту и выбирает участника в свою будущую команду по голосу.Как и на каждом шоу, в проекте «Голос» есть свои правила. К примеру, не все участники могут исполнить ту песню, какую они захотят.- Конкурсанты рассказывали мне, что когда ходили к продюсеру выбирать песню, многим не давали петь то, что они хотели. Оказалось, что для эфира есть процентное количество форматов песен. Должно быть исполнено определенное число рок-песен, народных и т. д. Чтобы задействовать все жанры, - объясняет Виктория Орбодоева.На шоу Виктория спела песню на бурятском «Үншэн сагаан ботогон», в ней рассказывается история сироты-верблюжонка. Во время исполнения Орбодоева была в национальном костюме. Хотя и с ним случились некоторые проблемы.- Я была в шоке от того, что мне разрешили выступить в таком костюме. Ведь они тоже все утверждаются со стилистом и продюсером. Все варианты образов, которые я отправляла до этого, им совершенно не нравились. Говорили, что «как-то слишком» или «чересчур» и надо «костюм попроще» для «слепых» прослушиваний. Никак не могла найти общего языка со стилистом. Но мне в этом помог один человек, - говорит Виктория.Как мы уже поняли, Виктории всегда везло на «звездные» знакомства. И следующее не стало исключением.Шоу «Голос» для участников начинается с заполнения анкеты на сайте Первого канала. Заявок было отправлено более 30 000. Из них только 500 претендентов отобрали на полноценные прослушивания в Останкино. На первом этапе ей удалось поразить судей и отправиться уже на кастинг, где ее слушал лично Юрий Аксюта.- Я словно почувствовала, что обязана быть яркой. На мне был национальный костюм, фоном играли народные инструменты. Начала петь на бурятском языке. Когда Аксюта прослушивал всех, то даже не поднимал головы. Просто говорил многим: «Спасибо». Но когда вышла я, он сразу откинулся назад и начал слушать, - говорит Виктория.После этого нашу певицу поставили в резерв. Далеко не все участники попадают непосредственно в эфир телепрограммы. Сказали, что позвонят. По ее словам, это были самые тревожные сутки. Но ей перезвонили. Викторию взяли на «слепые» прослушивания. Но вопрос с костюмом к эфиру продолжал висеть в воздухе. Ей никак не удавалось договориться по сценическому образу со стилистом. Найти точки соприкосновения помог сам Сергей Зверев.- Это получилось случайно. Я пошла в караоке на свой день рождения. Как раз был понедельник, думала, что никого не будет. Но оказалось, что там проходила вечеринка. На ней был Сергей Зверев. Я поняла, что он и есть тот самый человек, который может мне помочь с костюмом. Подошла к нему сфотографироваться и сказала: «Я Виктория из Бурятии, попала на шоу «Голос», но мне нечего надеть». Стилист дал мне несколько наставлений, потом мы еще отдельно встретились - помогал утвердить лучший образ. У него уже было несколько бурятских костюмов, и он даже хотел дать один из них, - рассказывает певица Виктория.Удивительно, но когда Орбодоева отправила стилисту костюм, выбранный Сергеем Зверевым, то его сразу же утвердили.К сожалению, за несколько дней до съемок у Зверева возникли дела и костюм передать не получилось. Однако на помощь пришли мастера из Бурятии.До эфира оставалось несколько дней. Именно в это время в Москву приехали сибирские кутюрье. Все модельеры Бурятии демонстрировали свои костюмы, но именно в коллекции «Хатан» Виктория нашла свой ошеломительный образ. Наряд был создан Евгенией Мэрдыгеевой и Руфиной Уюиной.- Все были готовы помочь. Мы приехали и выбрали именно тот костюм. Он больше всего понравился. Я многие перемерила, но они все были большие. Еще должна быть шапка, но стилист сказал, что с ней будет перебор. Решили обыграть образ прической. Вообще «Хатан» переводится как «Императрица». Раньше бурятские женщины украшали свои костюмы серебром, камнями и жемчугом. Наряд идет до самого пола, чтобы брать энергию и силу из недр земли, - говорит Орбодоева.Несмотря на замечательный голос и яркий костюм, пройти «слепые» прослушивания Виктории Орбодоевой не удалось. Ни один из четырех членов жюри не повернулся. Первую часть песни она исполнила на бурятском, вторую - «Easy on Me» («Не суди меня строго») - на английском. Но судьи остались непреклонны.- Очень крутая форма, аранжировка. Первая часть изумительная, а решение именно в вокальном вопросе гениальное. В конце мне не хватило мощности в вашем голосе, силы. Этого требовала и сама аранжировка, которую вы предложили нам. Чуть-чуть мне не хватило. А так большое спасибо, гениально было, - отметил Василий Вакуленко, он же Баста.То же самое отметили и другие звезды. Пресняков, Гагарина и Беляев. Все остались под большим впечатлением от бурятской песни и традиционного костюма певицы. Однако в итоге она услышала: «Вы украли у нас сердце, потом вернули его».- Я сильно расстроилась. У меня была уверенность, что пройду. Не ожидала, что мой номер поставят первым. С меня начинались съемки. Мне надо было сыграть на контрасте. Было еще тяжело управлять собой. В момент, когда перед тобой открывают дверь, ты уже не можешь убежать. Зрителей почти не видно, наставники сидят спиной. Не с кем пересечься глазами и поработать. Это очень сбивало. Очень переживала потом, осталось ощущение, что праздник продолжится без меня, - подытоживает свой рассказ Виктория Орбодоева.В планах у певицы продолжать свою вокальную деятельность, обучать любимых учеников и выпустить когда-нибудь целый альбом народных бурятских песен.Фото: скриншот передачи Первого канала