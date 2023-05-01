Общество 01.05.2023 в 09:30
В Улан-Удэ на один день включили фонтаны
Повторно и уже на все лето их запустят 9 мая
Текст: Константин Воронов
Сегодня в честь празднования Дня весны и труда Комбинат по благоустройству запустил в Улан-Удэ фонтаны на площади Славы, на Арбате, мемориале Победы, сухой фонтан на пл. Революции и другие.
Как сообщили в мэрии, фонтаны будут работать только сегодня.
«Специалисты Комбината по благоустройству повторно запустят их в День Победы, но уже на весь летний период. Всего 9 мая включат 16 городских фонтанов», - рассказали в городской администрации.
Фото: мэрия Улан-Удэ
Как сообщили в мэрии, фонтаны будут работать только сегодня.
«Специалисты Комбината по благоустройству повторно запустят их в День Победы, но уже на весь летний период. Всего 9 мая включат 16 городских фонтанов», - рассказали в городской администрации.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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