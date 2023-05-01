В Улан-Удэ на один день включили фонтаны

Сегодня в честь празднования Дня весны и труда Комбинат по благоустройству запустил в Улан-Удэ фонтаны на площади Славы, на Арбате, мемориале Победы, сухой фонтан на пл. Революции и другие.Как сообщили в мэрии, фонтаны будут работать только сегодня.«Специалисты Комбината по благоустройству повторно запустят их в День Победы, но уже на весь летний период. Всего 9 мая включат 16 городских фонтанов», - рассказали в городской администрации.Фото: мэрия Улан-Удэ