В Улан-Удэ возобновили подачу горячей воды во все дома

Специалисты «Улан-Удэнского энергетического комплекса» (филиал ТГК-14) возобновили подачу горячего водоснабжения после проведения гидравлических испытаний. Подача теплоносителя от Улан-Удэнской ТЭЦ-1 ведется согласно утвержденной программе с соблюдением заданных режимов работы станции. Горячее водоснабжение от котельных осуществляется по отдельному графику, сообщили в пресс-службе ТГК-14.В ходе испытаний теплосетей на прочность и плотность по зоне Улан-Удэнских ТЭЦ предварительно выявлено 103 порыва, по данным на 14:00 устранено - 41, в работе - 64. В настоящий момент теплоэнергетики продолжают обход теплосетей для дальнейшего выявления дефектов. Работа по выявлению порывов, образовавшихся после гидравлических испытаний, будет продолжена до конца мая.К горячему водоснабжению подключены потребители во всех районах Улан-Удэ, за исключением жилых домов, отключенных по графику для проведения капитальных работ и домов, где продолжают устранять образовавшиеся порывы, после проведенных гидравлических испытаний теплосетей. Список домов, в которых отсутствует горячая вода можно посмотреть на интерактивной карте ЖКХ.Напомним, в связи с реконструкцией тепломагистрали №3 горячее водоснабжение будет отсутствовать в части Советского района по 20 июля, в части Железнодорожного района по 1 сентября.Подача горячего водоснабжения в Октябрьском районе была поэтапно возобновлена вчера, 15 мая. Повреждение трубопровода в районе строительства третьего моста было устранено, специалисты «Улан-Удэнского энергетического комплекса» оперативно приступили к восстановлению циркуляционного режима по тепломагистралям №5 и 6.Работы по восстановлению параметров теплоносителя проводились всю ночь, теплоэнергетики вели обход и осмотр коммуникаций, контролировали циркуляцию в трубопроводах, сбрасывали воздух в наивысших точках магистралей. Сейчас совместно с управляющими компаниями проводятся работы по наладке гидравлического режима.Фото: news.tgk-14.com