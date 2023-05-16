Общество 16.05.2023 в 15:26

В Улан-Удэ возобновили подачу горячей воды во все дома

Ее не получат дома, отключенные от ГВС для реконструкции тепломагистрали №3, но есть и дома, где еще продолжают устранять порывы
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В Улан-Удэ возобновили подачу горячей воды во все дома
Специалисты «Улан-Удэнского энергетического комплекса» (филиал ТГК-14) возобновили подачу горячего водоснабжения после проведения гидравлических испытаний. Подача теплоносителя от Улан-Удэнской ТЭЦ-1 ведется согласно утвержденной программе с соблюдением заданных режимов работы станции. Горячее водоснабжение от котельных осуществляется по отдельному графику, сообщили в пресс-службе ТГК-14.

В ходе испытаний теплосетей на прочность и плотность по зоне Улан-Удэнских ТЭЦ предварительно выявлено 103 порыва, по данным на 14:00 устранено - 41, в работе - 64. В настоящий момент теплоэнергетики продолжают обход теплосетей для дальнейшего выявления дефектов. Работа по выявлению порывов, образовавшихся после гидравлических испытаний, будет продолжена до конца мая.

К горячему водоснабжению подключены потребители во всех районах Улан-Удэ, за исключением жилых домов, отключенных по графику для проведения капитальных работ и домов, где продолжают устранять образовавшиеся порывы, после проведенных гидравлических испытаний теплосетей. Список домов, в которых отсутствует горячая вода можно посмотреть на интерактивной карте ЖКХ.

Напомним, в связи с реконструкцией тепломагистрали №3 горячее водоснабжение будет отсутствовать в части Советского района по 20 июля, в части Железнодорожного района по 1 сентября.

Подача горячего водоснабжения в Октябрьском районе была поэтапно возобновлена вчера, 15 мая. Повреждение трубопровода в районе строительства третьего моста было устранено, специалисты «Улан-Удэнского энергетического комплекса» оперативно приступили к восстановлению циркуляционного режима по тепломагистралям №5 и 6.

Работы по восстановлению параметров теплоносителя проводились всю ночь, теплоэнергетики вели обход и осмотр коммуникаций, контролировали циркуляцию в трубопроводах, сбрасывали воздух в наивысших точках магистралей. Сейчас совместно с управляющими компаниями проводятся работы по наладке гидравлического режима.

Если у вас в квартире нет горячей воды, ТГК-14 просит обращаться в свои управляющие компании. Обо всех обнаруженных повреждениях на теплосетях просьба сообщать в Диспетчерскую службу компании по телефонам: 46-69-35, 46-69-37 или в районы эксплуатации по следующим телефонам: Железнодорожный район - 45-31-77, Октябрьский - 33-65-22 и Советский - 21-59-52.

Перечень МКД от ТМ-2, попадающих под отключение ГВС

Перечень МКД от ТМ-3, попадающих под отключение ГВС

Фото: news.tgk-14.com
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