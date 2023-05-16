Общество 16.05.2023 в 17:26

В Улан-Удэ актеры занялись лесом

Сотрудники Театра им. Н. Бестужева посадили около тысячи сосен
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ актеры занялись лесом
Сотрудники Русского драматического театра им. Н. Бестужева, не занятые в спектаклях и постановках, выехали 12 мая в Заиграевский район для того, чтобы посадить деревья.  
Русский драмтеатр из Улан-Удэ активно принимает участие в лесопосадках с 2014 года, сообщили в пресс-службе театра.

«Мы ежегодно звоним лесникам, нам там всегда рады, уже знают, что мы приедем и сделаем на совесть. Из всех учреждений культуры нашего города, насколько мне известно, только мы выезжаем в районы сажать деревья», – говорит главный инженер театра Алексей Вуяга.

На этот раз мероприятие по просьбе Республиканского агентства лесного хозяйства, неожиданно перенесли на более ранний срок, поэтому поехать смогли не все желающие, которых в театре немало. В районе Старой Курбы было высажено около тысячи молодых сосен.

«Как правило, приживаемость составляет 85-90%, – говорит Алексей Иванович, – потому лет через 15-20 на месте бывшего пожарища будет молодой ельник с меня ростом. Будут леса – будут и родники, будут реки, чистым будет воздух».

Министр культуры Бурятии Соелма Дагаева отметила, что сотрудники Театра им. Н. Бестужева также принимают участие в очистке Байкала: «То, что в театре есть энтузиасты, которые заботятся о сохранении нашей природы – хороший пример для всех неравнодушных людей».

Этот добрый почин прерывался только в год ограничений из-за ковида. Возможно, осенью на посадку леса отправится следующий театральный десант.

Фото Ольги Абдрафиковой

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