Общество 30.05.2023 в 10:14

В Бурятии медики решили найти «То-Чаво-Не-Может-Быть»

Инфекционная больница хотела закупить катеторы, которых нет в продаже
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Текст: Номер один
В Бурятии медики решили найти «То-Чаво-Не-Может-Быть»
Бурятское УФАС России признало обоснованной жалобу на нарушения в ходе закупки медицинских изделий в инфекционной больнице, сообщили в пресс-службе антимонопольного управления.

В техническом задании заказчик установил требования к диаметру и скорости потока закупаемых катетеров, которым не отвечает ни один из имеющихся в продаже товаров.

Включение в описание объекта закупки требований к товару, которые приводят к ограничению количества потенциальных участников закупки, является нарушением законодательства о контрактной системе. УФАС обязало больницу внести изменения в извещение о закупке.

Финал благополучен, словно в сказке. А напоминает сказку Леонида Филатова «Про Федота-стрельца». Помните Царь приказывал Федьке?

«Исхитрись-ка мне добыть
То-Чаво-Не-Может-Быть!
Запиши себе названье,
Чтобы в спешке не забыть!»

Фото: unsplash.com

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закупка отмена УФАС

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