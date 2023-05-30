В Бурятии медики решили найти «То-Чаво-Не-Может-Быть»

Бурятское УФАС России признало обоснованной жалобу на нарушения в ходе закупки медицинских изделий в инфекционной больнице, сообщили в пресс-службе антимонопольного управления.В техническом задании заказчик установил требования к диаметру и скорости потока закупаемых катетеров, которым не отвечает ни один из имеющихся в продаже товаров.Включение в описание объекта закупки требований к товару, которые приводят к ограничению количества потенциальных участников закупки, является нарушением законодательства о контрактной системе. УФАС обязало больницу внести изменения в извещение о закупке.Финал благополучен, словно в сказке. А напоминает сказку Леонида Филатова «Про Федота-стрельца». Помните Царь приказывал Федьке?«Исхитрись-ка мне добытьТо-Чаво-Не-Может-Быть!Запиши себе названье,Чтобы в спешке не забыть!»Фото: unsplash.com