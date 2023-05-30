Общество 30.05.2023 в 12:33

Владимир Путин поздравил жителей Бурятии со столетием республики

«Сегодня регион развивается, укрепляет свой экономический потенциал», отметил президент
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Текст: Константин Воронов
Владимир Путин поздравил жителей Бурятии со столетием республики
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму жителям Бурятии. В своем поздравлении он отметил «энергию, инициативность, искреннюю любовь к Родине» проживающих в республике людей.

«Поздравляю вас со значимой юбилейный датой - столетием образования Республики Бурятия. Вы по праву можете гордиться богатой природой родного края, самобытным историческим, духовным наследием предков. Здесь, на берегу Байкала, веками в мире и согласии, в традициях дружбы и взаимопонимания живут представители разных народов и культур. Их созидательным трудом осваивались новые территории, строились города и посёлки, возводились объекты транспортной и социальной инфраструктуры.

Отрадно, что сегодня регион развивается, укрепляет свой экономический потенциал. В республике реализуется масштабные проекты в промышленности и сельском хозяйстве, здравоохранении и образовании. Огромное внимание уделяется таким уникальным природным ресурсам как Байкальский и Баргузинский биосферные заповедники. Убеждён, что энергия, инициативность, искренняя любовь к Родине будут и впредь помогать вам в решении востребованных задач на благо Республики Бурятия и всей России. Желаю Вам всего самого доброго!», - говорится в телеграмме.


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