В Бурятии три ребенка попали в больницу после укусов змей

За первый месяц лета в Детскую республиканскую клиническую больницу госпитализированы 3 ребенка, пострадавших от укуса змей. Об этом сообщают на сайте медучреждения.



Два случая произошли в Заиграевском районе Бурятии, третий на базе «Снежинка» в пригороде Улан-Удэ. Все происшествия случились буквально одно за другим.



«В приемно-диагностическом отделении ДРКБ была оказана необходимая медицинская помощь. Далее, дети были госпитализированы в отделение анестезиологии и реанимации до стабилизации состояния и после переведены в травматолого-отротопедическое отделение для дальнейшего долечивания и полного купирования последствий укусов»,

- сообщил травматолог-ортопед ДРКБ Соёл Цыденов.

Одного ребенка змея укусила в стопу, второго и третьего в пальцы кисти. Укус вызвал отек, разбухание и аллергическую реакцию. Специалисты травматолого-отротопедического отделения отмечают, что концентрация яда была не столь высока, поэтому каждый из детей, получив своевременную медицинскую помощь и пройдя стационарное лечение - благополучно выписан домой. Детям необходимо наблюдаться у педиатра при поликлинике и сдать анализы крови.

«Скоро начнется сезон ягод и грибов, убедительная просьба ко всем жителям нашей республики быть предельно аккуратными при посещении леса. Надевать плотную одежду и сапоги. Если так случилось, что вас или ребенка укусила змея, необходимо обработать место укуса каким-либо дезинфицирующим раствором, наложить повязку, обеспечить пострадавшему покой. Чем меньше двигается поврежденная конечность, тем медленнее яд будет распространяться по организму. Необходимо как можно скорее доставить пострадавшего в больницу»,

- сообщил заведующий отделением травматологии и ортопедии Детской республиканской клинической больницы Жаргал Дылгыров.



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