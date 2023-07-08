Врач из Бурятии стала лучшим медиком России

Седьмого июля минздрав РФ объявил результаты всероссийского конкурса «Лучший врач, лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»

Первое место во Всероссийском конкурсе врачей заняла Дарья Мункоева - врач клинической лабораторной диагностики, заведующая лабораторией республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко, главный внештатный специалист по лабораторной диагностике МЗ РБ, кандидат медицинских наук.

Среди медиков среднего звена победителями стали:

- Анастасия Кожевина - медицинская сестра городской больницы № 4 - лучшая участковая медсестра РФ.

- Миронов Игорь Викторович - фельдшер территориального центра медицины катастроф Республики Бурятия - лучший фельдшер РФ.

- Дорошенко Галина Юрьевна - медицинский лабораторный техник Кяхтинской центральной районной больницы - лучший лаборант РФ!

- Новых побед – новых достижений! Поздравляем! Гордимся! – поздравляет медиков министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.





Фото: РКБ им. Н.А. Семашко