Врач из Бурятии стала лучшим медиком России
Сразу четыре медика из Бурятии отличились во всероссийском конкурсе
Седьмого июля минздрав РФ объявил результаты всероссийского конкурса «Лучший врач, лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»
Первое место во Всероссийском конкурсе врачей заняла Дарья Мункоева - врач клинической лабораторной диагностики, заведующая лабораторией республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко, главный внештатный специалист по лабораторной диагностике МЗ РБ, кандидат медицинских наук.
Среди медиков среднего звена победителями стали:
- Анастасия Кожевина - медицинская сестра городской больницы № 4 - лучшая участковая медсестра РФ.
- Миронов Игорь Викторович - фельдшер территориального центра медицины катастроф Республики Бурятия - лучший фельдшер РФ.
- Дорошенко Галина Юрьевна - медицинский лабораторный техник Кяхтинской центральной районной больницы - лучший лаборант РФ!
- Новых побед – новых достижений! Поздравляем! Гордимся! – поздравляет медиков министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.
Фото: РКБ им. Н.А. Семашко