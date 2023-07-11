Общество 11.07.2023 в 09:52
В Бурятии медведица с медвежатами снова попались на глаза людям
Обитатели леса перебегали дорогу
Текст: Евгения Гармаева
Накануне в Кабанском районе очевидцы вновь застали хозяев тайги. Как рассказали в группе «Кабанск-инфо 24/7», медведица с двумя медвежатами перебегали дорогу на отвороте на Култушную в 21:34 вечера.
«Будьте аккуратны, воздержитесь от выхода в лесной массив в данной местности»,
- предупреждают в группе.
Напомним, пару дней назад в этом же районе медведицу и двух медвежат видели в местности Байкальский Прибой.
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04.07.2023 в 14:08
Фото: pixabay.com
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