В Бурятии медведица с медвежатами снова попались на глаза людям

Накануне в Кабанском районе очевидцы вновь застали хозяев тайги. Как рассказали в группе «Кабанск-инфо 24/7», медведица с двумя медвежатами перебегали дорогу на отвороте на Култушную в 21:34 вечера.

«Будьте аккуратны, воздержитесь от выхода в лесной массив в данной местности»,

- предупреждают в группе.



Напомним, пару дней назад в этом же районе медведицу и двух медвежат видели в местности Байкальский Прибой.

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