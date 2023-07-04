Происшествия 04.07.2023 в 14:08

На курортной зоне в Бурятии заметили медведицу с медвежатами

Жителей просят воздержаться от выхода в лес
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Текст: Евгения Гармаева
На курортной зоне в Бурятии заметили медведицу с медвежатами

Накануне в Кабанском районе жители заметили медведицу с медвежонком. Сообщение опубликовали в местной группе со ссылкой на ЕДДС района.

«Замечены медведица и два медвежонка рядом с турбазами вблизи озера Байкал в местности Байкальский Прибой. Поступило сообщение от очевидца на службу "112" в 19: 48 часов. Земляки, будьте аккуратны», 

 – пишут в «Кабанск-инфо 24/7»
Местных жителей и отдыхающих просят воздержаться от выхода в лесной массив.



Фото: pixabay.com
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кабанский район медведь

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