Происшествия 04.07.2023 в 14:08
На курортной зоне в Бурятии заметили медведицу с медвежатами
Жителей просят воздержаться от выхода в лес
Текст: Евгения Гармаева
Накануне в Кабанском районе жители заметили медведицу с медвежонком. Сообщение опубликовали в местной группе со ссылкой на ЕДДС района.
Местных жителей и отдыхающих просят воздержаться от выхода в лесной массив.
«Замечены медведица и два медвежонка рядом с турбазами вблизи озера Байкал в местности Байкальский Прибой. Поступило сообщение от очевидца на службу "112" в 19: 48 часов. Земляки, будьте аккуратны»,
– пишут в «Кабанск-инфо 24/7»
Фото: pixabay.com
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