На курортной зоне в Бурятии заметили медведицу с медвежатами

Накануне в Кабанском районе жители заметили медведицу с медвежонком. Сообщение опубликовали в местной группе со ссылкой на ЕДДС района.

«Замечены медведица и два медвежонка рядом с турбазами вблизи озера Байкал в местности Байкальский Прибой. Поступило сообщение от очевидца на службу "112" в 19: 48 часов. Земляки, будьте аккуратны»,

– пишут в «Кабанск-инфо 24/7»



Местных жителей и отдыхающих просят воздержаться от выхода в лесной массив.

