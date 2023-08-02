Общество 02.08.2023 в 06:00
В Бурятии еще один мобилизованный смог доказать право на бронь
Военкоматы республики упорно противодействуют возвращению ценных работников
Текст: Василиса Шишкина
25 июля Октябрьский районный суд вынес решение в пользу пожарного лесоохраны, который доказал свое законное право на бронь. Все доводы представителей военного комиссариата об обратном судом опровергнуты.
Кому охранять леса?
Данное решение является лишь частью затяжной череды судебных тяжб, проходящих в Бурятии на протяжении последнего года. Работники разных предприятий, призванные в рамках частичной мобилизации, доказывают свое право на бронь, в то время как военкомы им всячески ставят палки в колеса. И, несмотря на то, что уже четверо мобилизованных через суд благополучно возвращены с СВО и сейчас находятся на своем рабочем месте, судебное противостояние продолжается ровно с теми же сомнительными доводами и одинаковым упорством со стороны военных комиссариатов.
Напомним, мы уже писали о том, что в Забайкальской базе авиационной охраны лесов есть существенная нехватка профессионалов. Частичная мобилизация забрала многих специалистов, которые крайне необходимы на прежнем месте работы. Однако в ответ на законные требования работодателя военкоматы противодействуют выдаче брони.
Автономное учреждение Республики Бурятия «Забайкальская база авиационной охраны лесов» отвечает за охрану, защиту и воспроизводство лесов. Специалисты ведомства тушат лесные пожары, в том числе с привлечением воздушных судов, на которых десантников, пожарных и парашютистов доставляют к месту тушения. Руководитель ведомства Григорий Сердюков написал официальные ходатайства о досрочном возврате с СВО 25 работников, лучших профессионалов своего дела.
Однако в военкоматах республики в бронировании работников отказывают, ссылаясь на то, что на момент мобилизации бронь отсутствовала.
В числе прочих отличные характеристики выданы в адрес 22-летнего Романа Рыжкова и 24-летнего Константина Трубина. Отметим, что последний был ранен, но, несмотря на то, что осколочные раны не до конца зажили, он в скором времени обязан вернуться на СВО. Родители обоих парней решили обратиться за помощью к юристу.
Юрист Александра Васильева также считает, что действия военкомата можно расценить как противоправные. Тем более что она лично выиграла несколько судов, в том числе пройдя по всевозможным судебным инстанциям, которые это подтвердили.
- Государство дало право на бронирование необходимых сотрудников предприятий. У военкоматов нет прав в отказе бронирования работников, следовательно, они явно выходят за рамки своих полномочий. Из-за противоправного отказа в бронировании сотрудников АУ РБ «Забайкальская база авиационной охраны лесов» может ухудшиться состояние противопожарной обстановки. Решение о целесообразности бронирования сотрудников принимает только работодатель. И он имеет право это сделать как до, так и уже после начала мобилизации. Что подтверждает решение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 09.03.2023, - комментирует юрист Александра Васильева.
По закону и справедливости
Решение Октябрьского суда в отношении Константина Трубина только в очередной раз подтвердило доводы правозащитницы.
«Письмом военного комиссара Железнодорожного и Советского района г. Улан-Удэ от 22.05.2023 отказано в предоставлении бронирования Трубину по мотиву того, что Трубин имеет статус военнослужащего и до момента его увольнения с военной службы и возобновления трудовых отношений с АУ РБ «Забайкальская база охраны лесов» его бронирование не представляется возможным. Вместе с тем, несмотря на то, что процедура бронирования работника Трубина работодателем до призыва последнего на военную службу не осуществлена по объективным причинам, указанное не может служить основанием к отказу в предоставлении отсрочки. В силу выполняемой истцом работы последний имел право на отсрочку от военной службы. Учитывая вышеизложенные обстоятельства – наличие права на отсрочку (…), а также длительное нахождение Трубина на СВО при наличии права на отсрочку, суд приходит к выводу о том, что права истцов, в том числе матери Трубина, как близкого родственника, нарушены», - сказано в решении суда.
Таким образом, суд признал наличие у Трубина «права на отсрочку от призыва военной службы по частичной мобилизации и в военное время».
- Радует, что молодая судья Шатаева не закоснела в судейских дрязгах, а разобралась в деле и рассудила все по закону и справедливости. Такие решения судов говорят о том, что судьи стали ближе к народу, - считает юрист Александра Васильева.
Между тем по-прежнему остается непонятным, сколько еще одинаковых судов должно пройти, чтобы военные комиссариаты республики начали, наконец, работать по закону, а не по своим понятиям.
Решение суда в законную силу еще не вступило и может быть обжаловано.
Фото: «Номер один»
Кому охранять леса?
Данное решение является лишь частью затяжной череды судебных тяжб, проходящих в Бурятии на протяжении последнего года. Работники разных предприятий, призванные в рамках частичной мобилизации, доказывают свое право на бронь, в то время как военкомы им всячески ставят палки в колеса. И, несмотря на то, что уже четверо мобилизованных через суд благополучно возвращены с СВО и сейчас находятся на своем рабочем месте, судебное противостояние продолжается ровно с теми же сомнительными доводами и одинаковым упорством со стороны военных комиссариатов.
Напомним, мы уже писали о том, что в Забайкальской базе авиационной охраны лесов есть существенная нехватка профессионалов. Частичная мобилизация забрала многих специалистов, которые крайне необходимы на прежнем месте работы. Однако в ответ на законные требования работодателя военкоматы противодействуют выдаче брони.
Автономное учреждение Республики Бурятия «Забайкальская база авиационной охраны лесов» отвечает за охрану, защиту и воспроизводство лесов. Специалисты ведомства тушат лесные пожары, в том числе с привлечением воздушных судов, на которых десантников, пожарных и парашютистов доставляют к месту тушения. Руководитель ведомства Григорий Сердюков написал официальные ходатайства о досрочном возврате с СВО 25 работников, лучших профессионалов своего дела.
Однако в военкоматах республики в бронировании работников отказывают, ссылаясь на то, что на момент мобилизации бронь отсутствовала.
В числе прочих отличные характеристики выданы в адрес 22-летнего Романа Рыжкова и 24-летнего Константина Трубина. Отметим, что последний был ранен, но, несмотря на то, что осколочные раны не до конца зажили, он в скором времени обязан вернуться на СВО. Родители обоих парней решили обратиться за помощью к юристу.
Юрист Александра Васильева также считает, что действия военкомата можно расценить как противоправные. Тем более что она лично выиграла несколько судов, в том числе пройдя по всевозможным судебным инстанциям, которые это подтвердили.
- Государство дало право на бронирование необходимых сотрудников предприятий. У военкоматов нет прав в отказе бронирования работников, следовательно, они явно выходят за рамки своих полномочий. Из-за противоправного отказа в бронировании сотрудников АУ РБ «Забайкальская база авиационной охраны лесов» может ухудшиться состояние противопожарной обстановки. Решение о целесообразности бронирования сотрудников принимает только работодатель. И он имеет право это сделать как до, так и уже после начала мобилизации. Что подтверждает решение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 09.03.2023, - комментирует юрист Александра Васильева.
По закону и справедливости
Решение Октябрьского суда в отношении Константина Трубина только в очередной раз подтвердило доводы правозащитницы.
«Письмом военного комиссара Железнодорожного и Советского района г. Улан-Удэ от 22.05.2023 отказано в предоставлении бронирования Трубину по мотиву того, что Трубин имеет статус военнослужащего и до момента его увольнения с военной службы и возобновления трудовых отношений с АУ РБ «Забайкальская база охраны лесов» его бронирование не представляется возможным. Вместе с тем, несмотря на то, что процедура бронирования работника Трубина работодателем до призыва последнего на военную службу не осуществлена по объективным причинам, указанное не может служить основанием к отказу в предоставлении отсрочки. В силу выполняемой истцом работы последний имел право на отсрочку от военной службы. Учитывая вышеизложенные обстоятельства – наличие права на отсрочку (…), а также длительное нахождение Трубина на СВО при наличии права на отсрочку, суд приходит к выводу о том, что права истцов, в том числе матери Трубина, как близкого родственника, нарушены», - сказано в решении суда.
Таким образом, суд признал наличие у Трубина «права на отсрочку от призыва военной службы по частичной мобилизации и в военное время».
- Радует, что молодая судья Шатаева не закоснела в судейских дрязгах, а разобралась в деле и рассудила все по закону и справедливости. Такие решения судов говорят о том, что судьи стали ближе к народу, - считает юрист Александра Васильева.
Между тем по-прежнему остается непонятным, сколько еще одинаковых судов должно пройти, чтобы военные комиссариаты республики начали, наконец, работать по закону, а не по своим понятиям.
Решение суда в законную силу еще не вступило и может быть обжаловано.
Фото: «Номер один»
Тегиспецоперация мобилизация