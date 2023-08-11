Общество 11.08.2023 в 15:22

В Улан-Удэ пожелтели светофоры

Городские власти решили покрасить их в привлекающий внимание цвет
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ пожелтели светофоры
В Улан-Удэ светофорные стойки начали красить в желтый цвет. Как сообщили в «Горсвете», это улучшит восприятие устройства, которое регулирует движение транспорта и пешеходов.

Первые светофоры покрасили на пр. Автомобилистов, по ул. Николая Петрова, Моховой, Ботанической.

– Желтый цвет хорошо виден и в ясную, и в пасмурную погоду. Он предупреждает о возможной опасности и настраивает на повышенное внимание. Поэтому на светофорах именно этот цвет отвечает за предупреждение. По ГОСТу пешеходные переходы красят в желтый цвет, также и школьные автобусы. «Фокусирующая» роль этого цвета применяется и в трех видах дорожной разметки, связанных с остановкой - стоянкой, где вводятся ограничения на их осуществление, – рассказал директор «Горсвета» Алексей Тулонов.

С марта 2009 года на обслуживание «Горсвета» передали 26 городских светофоров. Сейчас на балансе предприятия уже более 100 транспортных и 500 пешеходных светофоров. В том же году впервые на светофорных объектах была внедрена автоматизированная система управления дорожным движением. С 2015 года на городских дорогах появились светофоры на солнечных батареях на нерегулируемых пешеходных переходах, в местах концентрации ДТП, в районах школ и детских садов.

Фото: мэрия Улан-Удэ
Теги
светофор

Все новости

В Улан-Удэ пожелтели светофоры
11.08.2023 в 15:22
В Бурятии военный мост служит двум мирным селам
11.08.2023 в 15:06
В Бурятии на базе «Шумакские источники» туристу стало плохо
11.08.2023 в 14:54
«Там Луи, Гуччи, бриллианты...»
11.08.2023 в 14:45
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков посетил проблемные участки на Левом берегу
11.08.2023 в 12:53
В Улан-Удэ забрали на штрафстоянку лошадь и две головы КРС
11.08.2023 в 11:02
Селенга в Улан-Удэ почти вышла на пойму
11.08.2023 в 10:43
Помятый вид и шатающаяся походка выдали алиментщика
11.08.2023 в 10:25
В Бурятии зарплаты растут из-за дефицита кадров
11.08.2023 в 10:20
Попытка построить баню дорого обошлась жителю Бурятии
11.08.2023 в 09:42
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 августа

Читайте также
В Бурятии военный мост служит двум мирным селам
Военнослужащие ВВО переправили через реку Джида около 2000 человек и свыше 1350 автомобилей
11.08.2023 в 15:06
В Бурятии на базе «Шумакские источники» туристу стало плохо
В высокогорье Восточных Саян из Улан-Удэ Удэ вылетел борт Ми-8 МЧС России
11.08.2023 в 14:54
«Там Луи, Гуччи, бриллианты...»
На баскетболистку, выкинувшую на помойку вещи жены любовника, не завели дело
11.08.2023 в 14:45
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков посетил проблемные участки на Левом берегу
В ДНТ «Весна» подмывает дорогу вдоль берега, в школе №44 грунтовые воды вышли в подвале  
11.08.2023 в 12:53
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru