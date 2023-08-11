В Улан-Удэ пожелтели светофоры

В Улан-Удэ светофорные стойки начали красить в желтый цвет. Как сообщили в «Горсвете», это улучшит восприятие устройства, которое регулирует движение транспорта и пешеходов.Первые светофоры покрасили на пр. Автомобилистов, по ул. Николая Петрова, Моховой, Ботанической.– Желтый цвет хорошо виден и в ясную, и в пасмурную погоду. Он предупреждает о возможной опасности и настраивает на повышенное внимание. Поэтому на светофорах именно этот цвет отвечает за предупреждение. По ГОСТу пешеходные переходы красят в желтый цвет, также и школьные автобусы. «Фокусирующая» роль этого цвета применяется и в трех видах дорожной разметки, связанных с остановкой - стоянкой, где вводятся ограничения на их осуществление, – рассказал директор «Горсвета» Алексей Тулонов.С марта 2009 года на обслуживание «Горсвета» передали 26 городских светофоров. Сейчас на балансе предприятия уже более 100 транспортных и 500 пешеходных светофоров. В том же году впервые на светофорных объектах была внедрена автоматизированная система управления дорожным движением. С 2015 года на городских дорогах появились светофоры на солнечных батареях на нерегулируемых пешеходных переходах, в местах концентрации ДТП, в районах школ и детских садов.Фото: мэрия Улан-Удэ