Общество 13.08.2023 в 11:18

В Улан-Удэ продолжает расти уровень воды в Селенге

Причина - ливни, прошедшие в Монголии и Забайкальском крае


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Текст: Номер один
В Улан-Удэ продолжает расти уровень воды в Селенге
В Улан-Удэ уровень воды в реке Селенга за сутки поднялся ещё на 6 сантиметров, достигнув 239 сантиметров. Выход воды на пойму составляет 9 см. В ближайшие сутки подъем продолжится, сообщили в администрации столицы Бурятии.

Уровень Уды составляет 193 см, за сутки он не изменился.

Вода в Селенге поднимается после ливней, прошедших в Монголии и Забайкальском крае.

В Улан-Удэ по решению городской администрации га Левом берегу в ДНТ «Весна» накануне начали подсыпать камнем дорогу, идущую вдоль протоки. Здесь подъем воды угрожает дороге в садоводстве - единственной для проезда местных жителей. Вдоль нее стоят и опоры линии электропередач. На месте проблемной ситуации побывал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Фото: администрация Улан-Удэ
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стихия паводок Улан-Удэ

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