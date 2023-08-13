Общество 13.08.2023 в 11:18
В Улан-Удэ продолжает расти уровень воды в Селенге
Причина - ливни, прошедшие в Монголии и Забайкальском крае
Текст: Номер один
В Улан-Удэ уровень воды в реке Селенга за сутки поднялся ещё на 6 сантиметров, достигнув 239 сантиметров. Выход воды на пойму составляет 9 см. В ближайшие сутки подъем продолжится, сообщили в администрации столицы Бурятии.
Уровень Уды составляет 193 см, за сутки он не изменился.
Вода в Селенге поднимается после ливней, прошедших в Монголии и Забайкальском крае.
В Улан-Удэ по решению городской администрации га Левом берегу в ДНТ «Весна» накануне начали подсыпать камнем дорогу, идущую вдоль протоки. Здесь подъем воды угрожает дороге в садоводстве - единственной для проезда местных жителей. Вдоль нее стоят и опоры линии электропередач. На месте проблемной ситуации побывал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.
Фото: администрация Улан-Удэ
Уровень Уды составляет 193 см, за сутки он не изменился.
Вода в Селенге поднимается после ливней, прошедших в Монголии и Забайкальском крае.
В Улан-Удэ по решению городской администрации га Левом берегу в ДНТ «Весна» накануне начали подсыпать камнем дорогу, идущую вдоль протоки. Здесь подъем воды угрожает дороге в садоводстве - единственной для проезда местных жителей. Вдоль нее стоят и опоры линии электропередач. На месте проблемной ситуации побывал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.
Фото: администрация Улан-Удэ