Общество 13.08.2023 в 11:29

Минприроды РФ предлагает ввести «уголовку» за сбор редких растений

Максимальный срок наказания – четыре года лишения свободы, штраф - до 1,5 млн рублей
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Текст: Номер один
Минприроды РФ предлагает ввести «уголовку» за сбор редких растений
В октябре 2023 года в силу вступят изменения в Уголовный кодекс России, касающиеся наказания за уничтожение и контрабанду млекопитающих, птиц и рыб. По инициативе минприроды России этот перечень предложено расширить, впервые включив пункты «Растения» и «Грибы». В список предложено внести гриб рядовку мацукатэ, женьшень настоящий, родиолу розовую (за исключением популяций Алтайского и Красноярского краёв, Тувы и Магаданской области), сообщили в пресс-службе министерства.

Растения женьшень настоящий и родиолу розовую используют в нетрадиционной медицине, гриб рядовка мацутакэ обладает пищевыми и лекарственными свойствами, высоко ценится на международном рынке. Представители Федеральной таможенной службы России, ФСБ и МВД России неоднократно пресекали случаи контрабанды.

«При составлении перечня, мы анализировали статистику правоохранительных и таможенных органов, опирались на мнение учёных. Практика показала, что за уничтожение краснокнижных растений и грибов административные штрафы нарушителей закона не останавливают. Поэтому предлагаем ввести уголовное наказание», - сказал глава минприроды России Александр Козлов.

За незаконную добычу, сбор, приобретение, хранение, продажу краснокнижных растений и грибов предлагается ввести наказание в виде обязательных работ до 480 часов, либо до двух лет исправительных работ или лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом до одного миллиона рублей. За незаконные приобретение или продажу - принудительные работы до пяти лет со штрафом в размере от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

Наказание многократно ужесточается, если нарушение было допущено лицом с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору или с публичной демонстрацией в интернете.

Свидетелям уничтожения видов, которые включены в перечень особо ценных, необходимо сообщить в правоохранительные органы. Если есть информация о планах и намерениях вывезти краснокнижников через границу, то эти нарушения пресекает Федеральная таможенная служба.

Фото: mnr.gov.ru
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