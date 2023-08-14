Общество 14.08.2023 в 12:32

В Бурятии граждан призвали активнее идти на диспансеризацию

Для удобства обследование проводится даже с выездом врачей на предприятия
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Текст: Петр Санжиев
В Бурятии граждан призвали активнее идти на диспансеризацию
В 2023 году в республике диспансеризацию прошли около 160 тысяч человек. Но этого недостаточно. Поэтому Минздрав Бурятии призывает людей активнее идти на диспансеризацию. Прежде всего тех, кто не проходил ее два года и больше.

На предприятиях, где есть более ста человек, можно организовать выездное мероприятие. Так, сейчас врачи работают на территории Улан-Удэнского авиационного завода. До 1 сентября там планируется завершить работу. Сейчас диспансеризацией уже охвачено более 40 процентов работников авиазавода.

По словам министра здравоохранения республики Евгении Лудуповой, для выезда в отдаленные места Улан-Удэ и сельские районы Бурятии используются мобильные фельдшерско-акушерские пункты. Это удобно. Можно приехать прямо в какое-нибудь ДНТ.

Врачей в республике беспокоит ситуация с излишним весом среди жителей региона, с диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поэтому медики призывают граждане не откладывать диспансеризацию в долгий ящик. Обследование можно пройти за день.

Фото: «Номер один»
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