Водитель такси из Бурятии попробует стать лучшим в России

В Чебоксарах пройдет финал Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России». Бурятию на федеральном этапе представит Анатолий Вахрушев. Напомним, ранее Анатолий отобрался в финал по результатам регионального этапа, который проходил в Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе конкурса.Финал пройдет с 15 по 16 августа. Водители из 32 регионов страны сразятся за звание лучшего на Ледовом дворце «Чебоксары-Арена». Победитель получит денежный приз 150 000 рублей и новый автомобиль.В борьбе за победу участникам предстоит преодолеть три тура. Водители сдадут тест на знание ПДД, закона о такси, основ оказания первой медпомощи и достопримечательностей России. На практике участники будут соревноваться между собой в формате гоночных дуэлей. Третьим туром станет творческий конкурс. Финалисты должны креативно рассказывать о национальных и культурных особенностях регионов.Победителя определят по итогам всех трех туров, на основании заработанных баллов. Участник, занявший первое место, получит звание Лучшего водителя такси в России, 150 тысяч рублей и новый автомобиль. За второе место – 100 тысяч, а бронзовый призер получит 50 тысяч рублей.Конкурс впервые прошел в 2018 году и собрал участников из 17 регионов Российской Федерации. В разные годы финал конкурса проходил на Олимпийском стадионе «Фишт», Трассе Формулы 1 и Автодроме «Крепость Грозный».Организаторами конкурса являются Общественный совет по развитию такси при поддержке Министерства транспорта РФ и Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.Фото: vk.com/russia_driver.taxi