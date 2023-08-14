Общество 14.08.2023 в 16:45

Водитель такси из Бурятии попробует стать лучшим в России

Победитель конкурса получит денежный приз 150 000 рублей и новый автомобиль
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Текст: Номер один
Водитель такси из Бурятии попробует стать лучшим в России
В Чебоксарах пройдет финал Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России». Бурятию на федеральном этапе представит Анатолий Вахрушев. Напомним, ранее Анатолий отобрался в финал по результатам регионального этапа, который проходил в Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе конкурса.

Финал пройдет с 15 по 16 августа. Водители из 32 регионов страны сразятся за звание лучшего на Ледовом дворце «Чебоксары-Арена». Победитель получит денежный приз 150 000 рублей и новый автомобиль.

В борьбе за победу участникам предстоит преодолеть три тура. Водители сдадут тест на знание ПДД, закона о такси, основ оказания первой медпомощи и достопримечательностей России. На практике участники будут соревноваться между собой в формате гоночных дуэлей. Третьим туром станет творческий конкурс. Финалисты должны креативно рассказывать о национальных и культурных особенностях регионов.

Победителя определят по итогам всех трех туров, на основании заработанных баллов. Участник, занявший первое место, получит звание Лучшего водителя такси в России, 150 тысяч рублей и новый автомобиль. За второе место – 100 тысяч, а бронзовый призер получит 50 тысяч рублей.

Конкурс впервые прошел в 2018 году и собрал участников из 17 регионов Российской Федерации. В разные годы финал конкурса проходил на Олимпийском стадионе «Фишт», Трассе Формулы 1 и Автодроме «Крепость Грозный».



Организаторами конкурса являются Общественный совет по развитию такси при поддержке Министерства транспорта РФ и Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.

Фото: vk.com/russia_driver.taxi
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